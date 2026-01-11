Arqueología

Hallan un “superbarco” medieval que reescribe la historia del comercio marítimo

El descubrimiento en aguas danesas de los restos de un enorme carguero del siglo XV demuestra que el transporte marítimo en la Edad Media alcanzó niveles de sofisticación y escala desconocidos hasta ahora, desafiando las creencias académicas sobre la economía y tecnología de la época.