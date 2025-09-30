Hacia lo desconocido

El telescopio James Webb analiza un planeta errante con condiciones únicas

Mediante el James Webb, científicos analizaron el planeta errante SIMP-0136 (a unos 20 años luz) y descubrieron una atmósfera “invertida”, donde la temperatura aumenta con la altitud, un fenómeno que desafía modelos tradicionales de atmósferas planetarias.