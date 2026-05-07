Alerta meteorológica

Temporal en Mar del Plata y la Costa Atlántica: calles inundadas y caída de árboles

Las intensas lluvias y ráfagas de viento afectaron a distintas ciudades de la costa bonaerense. Hubo anegamientos, postes caídos y complicaciones en la circulación. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento para gran parte de la región.