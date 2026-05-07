Un fuerte temporal golpeó desde este miércoles a Mar del Plata y varias localidades de la Costa Atlántica bonaerense, donde se registraron lluvias intensas, calles anegadas, caída de árboles y voladura de carteles.
Temporal en Mar del Plata y la Costa Atlántica: calles inundadas y caída de árboles
Las intensas lluvias y ráfagas de viento afectaron a distintas ciudades de la costa bonaerense. Hubo anegamientos, postes caídos y complicaciones en la circulación. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento para gran parte de la región.
Las autoridades locales recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan vigentes las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En distintos sectores de la ciudad balnearia se observaron complicaciones para transitar debido a la acumulación de agua. Defensa Civil reportó además caída de postes de luz, ramas y estructuras publicitarias, mientras cuadrillas municipales trabajaban para despejar calles y asistir reclamos vecinales.
Lluvias intensas y ráfagas en toda la región
El fenómeno climático afectó no solo a Mar del Plata sino también a otras localidades de la Costa Atlántica como Necochea, Pinamar y Villa Gesell, donde también se registraron fuertes precipitaciones y ráfagas de viento. En algunos sectores se acumularon más de 100 milímetros de agua en pocas horas.
Según especialistas y organismos meteorológicos, la situación se produjo por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo proveniente del noreste con un frente frío que avanzó desde la Patagonia, generando condiciones de fuerte inestabilidad atmosférica.
Las imágenes difundidas por vecinos mostraron vehículos circulando con dificultad, calles completamente cubiertas de agua y caída de granizo en algunas localidades bonaerenses. También hubo reportes de cortes de energía eléctrica en barrios de la costa debido a daños en líneas de media tensión.
En Mar del Plata, barrios como Puerto, Félix U. Camet y zonas del microcentro estuvieron entre los más afectados por el temporal. En algunos cruces urbanos el agua cubrió gran parte de la calzada y complicó el tránsito durante varias horas.
Desde Defensa Civil indicaron que se recibieron numerosos llamados vinculados con ramas caídas, postes inclinados y anegamientos. Además, algunas familias debieron ser asistidas preventivamente en sectores vulnerables.
Brusco descenso de temperatura
El SMN mantuvo para este jueves alertas amarilla y naranja por tormentas y fuertes vientos en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Los pronósticos anticipan que las condiciones seguirán siendo inestables durante buena parte de la jornada, con posibilidad de nuevas precipitaciones y ráfagas intensas.
Las autoridades municipales recomendaron a la población permanecer en lugares seguros, evitar circular por calles anegadas y no acercarse a postes o árboles dañados por el viento. También pidieron asegurar objetos que puedan desprenderse en balcones o terrazas.
En paralelo, distintos municipios activaron operativos de emergencia y monitoreo para responder a posibles nuevos inconvenientes derivados del temporal. Bomberos, Defensa Civil y personal de servicios públicos trabajaban en tareas de remoción de ramas, despeje de desagües y asistencia en zonas afectadas.
El fenómeno meteorológico además traerá un cambio marcado de temperaturas. Tras varios días de humedad y ambiente templado, se espera el ingreso de aire frío que provocará un descenso térmico significativo en gran parte de la región central del país durante el fin de semana.
Aunque hacia las próximas horas podría registrarse una mejora gradual de las condiciones, el SMN advirtió que la situación continuará bajo vigilancia debido a la persistencia de lluvias y fuertes vientos sobre la costa bonaerense