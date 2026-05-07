La ciudad de Santa Fe atraviesa un jueves marcado por la inestabilidad climática. El avance de un frente frío provoca tormentas de variada intensidad, fuertes ráfagas de viento del sector sur y un cambio brusco de las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja por tormentas y amarillo por viento para la región.
Jueves bajo alerta naranja: se esperan tormentas y fuertes ráfagas de viento en la ciudad de en Santa Fe
Se espera una jornada inestable, con lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 60 km/h y un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana.
Durante la mañana se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación entre el 70 y el 100%. Además, el viento sopla del sur con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que pueden alcanzar entre 60 y 69 km/h.
La temperatura máxima prevista para este jueves será de 23°C, aunque hacia la noche el ingreso de aire frío hará descender rápidamente los valores térmicos, con una mínima estimada en 18°C.
Según el reporte oficial, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente durante la tarde con tormentas aisladas, mientras que por la noche persistirán chaparrones y viento del sudoeste.
A las primeras horas de la jornada, la temperatura en la capital provincial se ubicaba en 21,3°C, con humedad del 93%, presión de 999.4 hPa y visibilidad de 9 kilómetros. El cielo permanecía nublado con tormenta débil.
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y circular con precaución debido a la reducción de visibilidad y acumulación de agua en calles y rutas.
Pronóstico extendido
Viernes
El viernes llegará con un marcado descenso térmico. La mínima será de 8°C y la máxima apenas alcanzará los 16°C. Se espera una mejora gradual de las condiciones, aunque persistirá la nubosidad y el ambiente ventoso durante gran parte del día.
Sábado
El sábado continuará el tiempo fresco en la región. El SMN prevé una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 15°C. El cielo se presentará parcialmente nublado y sin probabilidades importantes de lluvias.
Domingo
El domingo comenzará frío, con una mínima de 6°C, aunque por la tarde la temperatura podría llegar a los 17°C. Se espera una jornada más estable y con mejores condiciones meteorológicas en comparación con el inicio del fin de semana.