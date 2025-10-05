Voló una carpa y cayó un árbol en la cancha de básquet: el fuerte temporal que azotó Olavarría
Una tormenta con vientos de hasta 89 km/h azotó este sábado por la noche a la ciudad bonaerense y dejó severos daños materiales. La localidad de Loma Negra fue la más afectada. La lluvia acumulada superó los 35 milímetros en algunos sectores.
La carpa de la Sociedad Rural colapsó por completo tras el paso de la tormenta.
Pasadas las 19 horas del sábado, Olavarría se vio sacudida por una intensa tormenta que dejó a su paso árboles caídos, estructuras colapsadas y calles anegadas. Las ráfagas de viento alcanzaron los 89 km/h a las 19.20, según registros oficiales, y marcaron uno de los picos más violentos de la jornada.
El fenómeno ya había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, que colocó a la ciudad en alerta naranja a partir de las 18. La advertencia incluía abundante actividad eléctrica, posibilidad de granizo, lluvias intensas y fuertes vientos, todos elementos que se cumplieron con creces.
Loma Negra, la más golpeada
Entre los sectores más afectados figura la localidad de Loma Negra, donde el temporal golpeó con mayor crudeza. En el club local, un árbol de gran porte cayó sobre el playón de básquet ubicado delante del estadio de fútbol, provocando destrozos en el alambrado y los tableros.
No se reportaron heridos, pero las imágenes tomadas por vecinos y personal del club reflejan la violencia del viento y el estado de vulnerabilidad de ciertas estructuras. Desde la comuna no descartaban este domingo evaluar la peligrosidad de otros ejemplares en pie.
Un árbol de gran porte cayó sobre la cancha de básquet del club Loma Negra.
Carpa volada en la Sociedad Rural
En otro punto de la ciudad, en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría, una gran carpa montada para un evento social terminó completamente destruida. La estructura fue arrancada de raíz por el viento y colapsó sobre sí misma, obligando a suspender la fiesta de inmediato.
La carpa, propiedad de un conocido empresario gastronómico de la zona, había sido instalada con previsión de lluvia pero no resistió las ráfagas que afectaron a toda el área en pocos minutos. Algunas mesas y objetos menores fueron arrastrados por el viento.
Calles anegadas y lluvias intensas
Además del viento, el temporal descargó una cantidad considerable de agua en poco tiempo. Según fuentes oficiales, se registraron entre 18 y 35 milímetros de lluvia acumulada, dependiendo de la zona, aunque esos valores podrían haber sido superados puntualmente.
Las calles anegadas en distintos barrios complicaron la circulación y motivaron intervenciones preventivas por parte de Defensa Civil y agentes municipales. Algunas cuadrillas comenzaron tareas de remoción de ramas en las primeras horas de la noche.
El parte oficial
Hasta el cierre de esta edición, no se informaron víctimas ni evacuados, aunque sí se confirmó la actuación de bomberos voluntarios, operarios municipales y personal de la Cooperativa Eléctrica ante cortes puntuales de energía.
El fenómeno se inscribe en una serie de tormentas que, según anticipa el SMN, podrían repetirse durante el fin de semana largo en otras zonas del centro y norte del país. En Olavarría, se mantiene vigente el monitoreo meteorológico.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.