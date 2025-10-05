Tormenta eléctrica y granizo

Voló una carpa y cayó un árbol en la cancha de básquet: el fuerte temporal que azotó Olavarría

Una tormenta con vientos de hasta 89 km/h azotó este sábado por la noche a la ciudad bonaerense y dejó severos daños materiales. La localidad de Loma Negra fue la más afectada. La lluvia acumulada superó los 35 milímetros en algunos sectores.