Alerta amarilla por vientos: el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras un sábado caluroso y soleado, lo sigue un domingo muy diferente: húmedo, nublado y con tormentas varias en la tarde y noche.
Santa Fe tendrá este domingo una jornada inestable; la mañana será pesada por la humedad y el cielo estará nublado, habrá tormentas aisladas con ráfagas de vientos fuertes durante todo el día.
La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 19.9°C, con una humedad del 88% y vientos fuertes del Sur a 19 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 18°C y el termómetro alcanzaría los 25ºC durante la tarde. Habrán tormentas aisladas durante la mañana, a la tarde también caería agua en forma de chaparrones (entre 10% y 40%) y por la noche se espera tranquilidad.
Los vientos, del sur especialmente, oscilarán entre los 23 y 31 km/h, dependiendo del horario.
Este domingo, Santa Fe será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.
Mañana: El cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 20°C y vientos del sur de entre 23 y 31 km/h. Las precipitaciones por tormentas aisladas son del 40% al 70%
Tarde: La máxima del día llegará a 25°C y estará acompañada de lluvias, aunque con menos frecuencia (10%-40%). Los vientos serán del sur, con intensidades de 23 a 31 km/h.
Noche: La temperatura descenderá a 18°C, las lluvias serán menores y los vientos mantendrán intensidad.
El lunes tendrá una mínima de 11° y una máxima de 22°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 8° y una máxima de 25°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.
