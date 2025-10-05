#HOY:

Alerta amarilla por vientos: el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras un sábado caluroso y soleado, lo sigue un domingo muy diferente: húmedo, nublado y con tormentas varias en la tarde y noche.

Imagen ilustrativa.
 10:31
 

Santa Fe tendrá este domingo una jornada inestable; la mañana será pesada por la humedad y el cielo estará nublado, habrá tormentas aisladas con ráfagas de vientos fuertes durante todo el día.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 19.9°C, con una humedad del 88% y vientos fuertes del Sur a 19 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 18°C y el termómetro alcanzaría los 25ºC durante la tarde. Habrán tormentas aisladas durante la mañana, a la tarde también caería agua en forma de chaparrones (entre 10% y 40%) y por la noche se espera tranquilidad.

Los vientos, del sur especialmente, oscilarán entre los 23 y 31 km/h, dependiendo del horario.

Las tormentas disminuirán por la noche.

Alerta amarilla por vientos

Este domingo, Santa Fe será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Imagen ilustrativa.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 20°C y vientos del sur de entre 23 y 31 km/h. Las precipitaciones por tormentas aisladas son del 40% al 70%

Tarde: La máxima del día llegará a 25°C y estará acompañada de lluvias, aunque con menos frecuencia (10%-40%). Los vientos serán del sur, con intensidades de 23 a 31 km/h.

Noche: La temperatura descenderá a 18°C, las lluvias serán menores y los vientos mantendrán intensidad.

Imagen ilustrativa.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 11° y una máxima de 22°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 8° y una máxima de 25°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO

