Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado por la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente cubierto, con importante presencia de nubes y probabilidad de precipitaciones altas, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional alerta por la probabilidad de precipitaciones fuertes en la capital santafesina.
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 28° centígrados con probabilidad de tormentas aisladas y valores entre 10% y 40% en el departamento La Capital.
Por la noche, el viento será de entre 23 km/h y 31 km/h desde el sector noreste, con ráfagas mayores por instantes.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad, con mayores probabilidades de lluvias.
En la mañana se esperan tormentas fuertes con porcentajes entre 40% y 70%, mutando a tormentas aisladas en la tarde - noche con porcentajes entre 10% y 40%.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará la continuidad de las cifras altas al comienzo del día, con 18° de temperatura mínima y 25° de máxima.
El viento será de entre los 32 km/h y 41 km/h desde el sector sur en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.
En la tarde - noche, el viento bajará su velocidad a entre los 23 km/h y 31 km/h y cambiando la dirección desde el sector sur.
