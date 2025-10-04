Parque Federal tendrá el nuevo Paseo de las Colectividades: el proyecto ganador

El proyecto “Cuba”, desarrollado por los arquitectos Manuel Arias y Ángel Manuel Giudici, resultó ganador del concurso de ideas para la creación del Paseo de las Colectividades.
La propuesta elegida por el jurado propone un espacio público renovado en Parque Federal, integrando cultura, diseño urbano y áreas de encuentro para toda la comunidad.
La iniciativa, impulsada por el Concejo Municipal junto con instituciones locales y la coordinación técnica del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1, convocó a veinte equipos que presentaron propuestas para transformar el sector norte del Parque Federal.
Durante la presentación oficial, en Colegio de Arquitectos, se conoció la decisión del jurado que seleccionó a Arias y Giudici por la calidad arquitectónica y urbana de su propuesta. El nuevo paseo se emplazará a ambos lados de la bicisenda Norberto Esteban Gabutti, entre Salvador del Carril y José María Zuviría, en un predio que busca recuperar un tramo de la traza ferroviaria.
En este marco, la presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, destacó el carácter colectivo de la propuesta y el valor de reflejar la identidad de la ciudad: “Santa Fe si una característica tiene justamente es la diversidad cultural, la diversidad de sus inmigrantes. La fiesta de las colectividades lleva décadas en esta ciudad y no estaba reflejado urbanísticamente”.
Molina subrayó además el consenso político que permitió avanzar en la ordenanza: “Lo discutimos en el Concejo, esto fue una ordenanza, que además fue aprobada por unanimidad, a todos nos parecía que era necesario. Luego hicimos un decreto desde la presidencia del Concejo donde inmediatamente se sumó el directorio del Colegio de Arquitectos. Bueno, y aquí estamos felices”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 1, María Victoria Alconchel, resaltó el nivel del proceso y la importancia de garantizar la transparencia: “Hubo un jurado, un proceso que garantiza la participación, casi 20 equipos de colegas, más de 80 profesionales trabajando y pensando sobre este tramo de traza ferroviaria entre el Puente Negro y el Parque Federal”.
El jurado encargado de seleccionar al proyecto ganador estuvo compuesto por los arquitectos Raúl Adorno y Martín González, representando al CAPSF-DSP y al CAPSF-CAD1, mientras que Luciana Reale participó como jurado electa por los participantes. Por parte del Concejo Municipal intervino Carlos Pereira y la Asociación Santafesina de las Colectividades estuvo representada por Carlos Kakisu.
El proyecto seleccionado como ganador fue “Cuba”, desarrollado por los arquitectos Manuel Arias y Ángel Manuel Giudici, junto a Camila Ramira y Guillermo Steinmann. La propuesta se destacó por ofrecer una visión integral de recuperación del espacio público y de creación de áreas de encuentro dentro del Parque Federal.
El segundo premio correspondió al proyecto “Parque de lluvia”, presentado por el arquitecto Javier Barducco junto a Francisco Garrido y Lucas Alberto Henqui.
Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas sin orden de mérito a dos propuestas: “Memoria Colectiva”, del arquitecto Bernardo María Bertone, y “Tubo Compartido”, de María Eugenia Sonego.
