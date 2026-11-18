Tomás Natenzon, el bombero voluntario detenido durante la visita del papa León XIV, habló públicamente después de ser sobreseído por la jueza María Servini. En un descargo publicado en Facebook, negó haber tenido intenciones de atentar contra el Pontífice y relató cómo atravesó los días de detención.
“Nunca fui un terrorista”: el descargo del bombero detenido durante la visita del Papa
Tomás Natenzon publicó su versión en Facebook después de recuperar la libertad. Aseguró que trabajó en el sistema de comunicaciones del operativo y cuestionó la exposición mediática.
“Soy Tomás Natenzon, tengo 25 años y siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras”, escribió. El joven recuperó la libertad el 14 de noviembre, cuando la Justicia dictó su sobreseimiento y dispuso que realizara de manera obligatoria un tratamiento ambulatorio.
El control en Palermo
La detención ocurrió el domingo 8 de noviembre en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, donde se preparaba el operativo por la visita papal. Según el informe policial, habría presentado una acreditación falsa durante un control de la Policía de la Ciudad.
Posteriormente se conoció que integra el cuartel de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha y trabaja para una empresa de radio y comunicación vinculada con los operativos de la visita. En su publicación, sostuvo que esa actividad profesional explicaba su presencia en el lugar.
“En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre”, expresó.
Su trabajo en las comunicaciones
Natenzon afirmó que fue responsable “del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa”. Describió el proyecto como un desarrollo tecnológico que incorporaba conectividad satelital Starlink y otras soluciones para coordinar el operativo.
Según su relato, mientras se difundía la sospecha de que era un infiltrado, su tarea estaba vinculada con la infraestructura de comunicaciones del acontecimiento. “Soy bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y me dedico profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones”, remarcó.
“Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza. Sin embargo, mi nombre y mi rostro quedaron expuestos ante millones de personas”, sostuvo en su descargo.
El reclamo por su exposición
El joven cuestionó los términos utilizados para referirse a él durante la cobertura de su detención. “Se utilizaron palabras como «arsenal», «infiltrado» y «amenaza», generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse”, manifestó.
También contó que atravesó “días muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia, de mis afectos y de mi vida cotidiana”. Tras recuperar la libertad, explicó que decidió publicar su versión para dar a conocer su trayectoria y el trabajo que realizaba.
“Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre. No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió”, concluyó.