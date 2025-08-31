Santa Rosa

Tormenta de Santa Rosa complica a los tours de compras a Chile: corte total en la Ruta 7

La lluvia y la nieve este fin de semana impactaron en la conexión vial entre Mendoza y Chile, obligando al corte total de la Ruta Nacional 7. Las inclemencias climáticas generan complicaciones en el regreso de los turistas que realizaron tours de compras.