Tormenta de Santa Rosa complica a los tours de compras a Chile: corte total en la Ruta 7
La lluvia y la nieve este fin de semana impactaron en la conexión vial entre Mendoza y Chile, obligando al corte total de la Ruta Nacional 7. Las inclemencias climáticas generan complicaciones en el regreso de los turistas que realizaron tours de compras.
Turistas y operadores de turismo receptivo son los sectores más afectados. Los tours destinados a compras en Chile se vieron imposibilitados de regresar a Argentina por la imposibilidad de circular por la ruta afectada.
El temporal comenzó el sábado y continúa afectando la región hasta el domingo. La zona de alta montaña por donde transita la RN 7 registra acumulaciones de nieve y cortes viales.
Además, desde el lunes 1º de septiembre, se prevé habilitar el Túnel Cristo Redentor —también conocido como Los Libertadores— en horario continuo (24 horas), facilitando el paso fronterizo pese a las condiciones adversas.
La tormenta de Santa Rosa es un fenómeno meteorológico tradicional en el calendario argentino, que suele traer precipitaciones significativas. En esta ocasión, su intensidad generó complicaciones en las rutas de montaña, agravadas por las bajas temperaturas y las nevascas.
Las condiciones climáticas extremas pusieron en jaque los habituales tours de compras a Chile. Aunque las rutas quedaron bloqueadas, las autoridades buscarán paliar el impacto con la apertura ininterrumpida del Túnel Cristo Redentor desde el 1 de septiembre, con la esperanza de restablecer pronto el flujo turístico y comercial.
