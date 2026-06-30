Fifteens, 40 años de trayectoria

El viaje de 15 a Disney vs. la fiesta tradicional: por qué el turismo adolescente gana terreno y se abarata a la mitad

Un cambio de paradigma que reduce los costos a la mitad y extiende la celebración a 15 días. Las claves de una transformación cultural y de mercado explicadas por Martín De Luca, el directivo que acompaña a las adolescentes en destino.