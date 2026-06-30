El viaje de 15 a Disney vs. la fiesta tradicional: por qué el turismo adolescente gana terreno y se abarata a la mitad
Un cambio de paradigma que reduce los costos a la mitad y extiende la celebración a 15 días. Las claves de una transformación cultural y de mercado explicadas por Martín De Luca, el directivo que acompaña a las adolescentes en destino.
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El tradicional festejo de quince años atraviesa una profunda metamorfosis en Argentina. Lo que históricamente se concentraba en una velada de gala en un salón de fiestas, hoy se ha trasladado masivamente a las propuestas turísticas internacionales de largo alcance. “La esencia del viaje de quince sigue siendo exactamente la misma: celebrar una etapa clave en la vida de una adolescente. Las emociones no cambian. Lo que sí evolucionó es la innovación: los parques temáticos que visitamos hoy son impensados comparados con los de los años noventa cuando arrancamos”, definió Martín De Luca, director, fundador y presidente de Fifteens, la empresa que este año conmemora sus cuatro décadas de trayectoria en el rubro del turismo adolescente.
Frente al dilema económico y vivencial que afrontan las familias en la actualidad, la opción de armar las valijas gana terreno por razones estrictamente prácticas. Según detalla el directivo, la ecuación se define por ventajas muy concretas: “Primero, es una celebración de 15 días versus un solo día. Segundo, incluye eventos, parques temáticos, excursiones y una gran fiesta de quince; prácticamente da lo mismo que una fiesta tradicional pero cuesta aproximadamente la mitad. Tercero, es mucho más accesible en términos de financiación”. Sin embargo, De Luca resaltó que el factor decisivo excede lo material: “Lo más importante: el impacto personal. Vemos cómo el viaje abre cabezas, cómo vuelven fortalecidas en personalidad, más seguras de sí mismas. Eso es formación real”.
Un desafío generacional
La longevidad de una organización en el mercado turístico exige una adaptación constante a los perfiles de los nuevos usuarios. Los códigos de las pasajeras actuales difieren drásticamente de los vigentes hace cuarenta años. “Los tiempos cambiaron. Los pasajeros son nativos digitales; cada paso lo documentan en redes sociales. Tenemos que entender esa realidad y hacernos eco de esas tendencias”, analizó el presidente de la firma.
Este nuevo paradigma se caracteriza, fundamentalmente, por el nivel de acceso a la información que manejan las adolescentes antes de subirse al avión, impulsado por plataformas visuales como Instagram, TikTok y videos en YouTube. “Antes era viajar a lo desconocido, descubrir sobre la marcha. Ahora no. Llegan informados, con expectativas claras, con referencias visuales... El pasajero ya tiene, de alguna manera, su outfit comprado. Nuestra responsabilidad es envolverlo a su medida: personalizar, sorprender, entregar más de lo que esperan”, sostuvo De Luca.
Blindaje de seguridad y la presencia del fundador en destino
En un segmento de alta sensibilidad como el turismo estudiantil y adolescente, la confianza de los padres constituye el activo más crítico. En ese sentido, el diferencial logístico que plantea la empresa se apoya en un control directo de las operaciones. “Lo que nos diferencia es concreto y verificable. Primero, un equipo propio permanente a cargo de los pasajeros veinticuatro horas. No terceros, no intermediarios. Equipo Fifteens. Segundo, protocolos de altísima seguridad y calidad, internacionales, sin excepciones”, enumeró el directivo.
Una de las particularidades de la dinámica de la firma es el rol activo de su máxima autoridad durante el transcurso del itinerario. Martín De Luca, director y fundador, está presente en todos los viajes, en destino, antes, durante y después. Cualquier pasajero, cualquier familia, puede contactarlo directamente. A esto se suma un soporte de salud internacional que supera los quinientos mil dólares de cobertura para emergencias médicas, respaldado por el aval de haber transportado a más de cincuenta mil pasajeras a lo largo de su historia.
Circuitos combinados: Orlando, las playas de Miami y extensiones a Nueva York o el Caribe
La estructura de los itinerarios actuales responde a un diseño de experiencias integrales que combinan la intensidad de los entretenimientos mecánicos con jornadas de esparcimiento urbano o de playa. Todos los programas contemplan una base de once días en Orlando, en la región central de Florida, por concentrar las atracciones icónicas de la propuesta.
El diseño del viaje incorpora de manera obligatoria una escala clave de carácter receptivo. “Todos los viajes incluyen un día completo en Miami, la puerta de entrada a Estados Unidos para quienes venimos desde Sudamérica. Un día de playa, pool party, hotel para descansar. Las chicas tienen su experiencia Miami: City Ride visitando el Downtown, el distrito financiero de Brickell, los puentes que unen Miami Continental con Miami Beach, South Beach, South Pointe Park, todo el distrito Art Decó hacia el norte. Al día siguiente, arrancamos con Orlando”, describió pormenorizadamente De Luca.
A partir de allí, el mercado abre el juego a dos opciones de extensión de acuerdo a las preferencias del grupo:
- Infinity City (Nueva York): Consta de cuatro días y tres noches en Manhattan con visitas a puntos icónicos y eventos privados, una alternativa que se opera con frecuencia en las salidas programadas para el invierno argentino (julio, temporada estival en Estados Unidos).
- Infinity Beach (Punta Cana): Implica trasladarse los últimos cuatro días del viaje a un resort all inclusive en la República Dominicana para disfrutar de gastronomía de lujo y playas, funcionando como un espacio de relax tras las caminatas en la Florida.
- Innovación técnica: IA aplicada y previsibilidad financiera hasta 2030
La vigencia de la propuesta comercial se sostiene mediante una infraestructura tecnológica que opera en tiempo real. “No concebimos ninguna de nuestras experiencias de viajes sin la tecnología digital presente veinticuatro horas. Es inseparable”, definió el presidente de la organización. Actualmente, la firma utiliza agentes de inteligencia artificial tanto para la atención automatizada de consultas familiares como para el perfeccionamiento y prolijidad de los itinerarios.
La digitalización abarca desde el proceso contractual hasta el seguimiento cotidiano de los contingentes. Las familias disponen de una cuenta personalizada en la web oficial para gestionar datos, documentación y la ficha médica, eliminando el uso de papel bajo una premisa eco-friendly. Asimismo, mediante una cuenta de Instagram paralela exclusiva ("Fifteens en viaje"), los padres acceden a un monitoreo constante de las actividades diarias.
Para la presente temporada, las novedades comerciales se centran en la incorporación al circuito del nuevo parque temático Universal Epic Universe, espectáculos musicales privados con artistas de primer nivel y un convenio de acceso VIP con el equipo de la NBA Orlando Magic para los viajes de febrero.
En un contexto económico complejo, el mercado responde con previsibilidad contractual. “Tenemos nuestra programación garantizada hasta julio de 2030. No es una promesa al aire. Es seguridad. Es certeza... Tenemos opciones de financiamiento muy prácticas, muy convenientes, que acompañan las posibilidades reales de cada familia”, concluyó Martín De Luca, ratificando un pacto de confianza que ya lleva cuarenta años acompañando los sueños de las adolescentes argentinas.