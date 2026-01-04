Costa Atlántica

Frío y sudestada en Mar del Plata: ráfagas de 80 km/h y el mar sobre los balnearios

Mar del Plata vivió este sábado un brusco cambio de tiempo: bajó la temperatura, se registraron ráfagas que rozaron los 80 km/h y una sudestada empujó una pleamar que llevó el agua hasta la línea de carpas en balnearios. El SMN ya había emitido alerta por vientos fuertes en la Costa Atlántica.