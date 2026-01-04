Clima

Alerta por tormentas fuertes y granizo: ocho provincias bajo advertencia del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este domingo 4 de enero de 2026 una alerta por tormentas de variada intensidad, con probabilidad de granizo y ráfagas, que afecta a zonas de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. Se esperan lluvias fuertes en cortos períodos y actividad eléctrica.