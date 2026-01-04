Alerta por tormentas fuertes y granizo: ocho provincias bajo advertencia del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este domingo 4 de enero de 2026 una alerta por tormentas de variada intensidad, con probabilidad de granizo y ráfagas, que afecta a zonas de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. Se esperan lluvias fuertes en cortos períodos y actividad eléctrica.
El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes y granizo en ocho provincias. Crédito: Manuel Fabatía
El primer domingo de enero llega con un escenario de inestabilidad marcado en el norte argentino. El SMN renovó alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo, con lluvias intensas de corta duración y descargas eléctricas frecuentes sobre un amplio corredor de provincias.
El área alcanzada incluye regiones de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, según el parte oficial difundido en la madrugada. La advertencia se sostiene mientras se monitorea la evolución de las celdas convectivas.
El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes y granizo en ocho provincias.
Zonas afectadas
En esas provincias, el SMN anticipó tormentas de variada intensidad, con chance de desarrollos localmente fuertes. El foco está puesto en episodios capaces de complicar la circulación y generar anegamientos temporarios, especialmente en áreas urbanas con drenaje exigido.
La combinación de aire húmedo, calor residual y forzantes locales favorece la formación de núcleos con granizo ocasional y ráfagas. El organismo advirtió que el fenómeno puede presentarse de manera irregular: impactos puntuales y rápidos, pero intensos.
Qué esperar
El SMN proyectó ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, un umbral típico de tormenta fuerte para el sistema de alerta. Ese viento, además de reducir visibilidad con cortinas de lluvia, puede mover objetos sueltos y afectar tendidos o ramas.
En materia de agua, se prevén acumulados entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual. El dato es clave para zonas con antecedentes de acumulación rápida, donde una hora de lluvia puede equivaler a varios días.
Cuidados básicos
Ante este tipo de eventos, el SMN recomienda reducir traslados, asegurar objetos en patios y balcones y mantener despejados desagües y sumideros para evitar tapones. Si el agua ingresa a una vivienda, aconseja cortar el suministro eléctrico y desconectar equipos.
También sugiere evitar permanecer cerca de puertas y ventanas durante la actividad eléctrica y buscar refugio en lugares cerrados si la tormenta sorprende al aire libre. La clave, insisten los especialistas, es anticiparse: la ventana de impacto puede ser corta.
Con el radar y las actualizaciones del alerta como guía, el domingo se perfila como una jornada para seguir minuto a minuto. En el norte, la atmósfera no dará tregua: donde descargue, lo hará con fuerza y con la posibilidad de granizo como variable central.