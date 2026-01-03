#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este sábado

Alerta meteorológica por tormentas fuertes en 12 provincias argentinas

El SMN advierte tormentas aisladas con granizo, ráfagas y lluvias fuertes en Santa Fe, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán y otras provincias.

Nubosidad y actividad eléctrica marcarán la jornada. Crédito: Flavio Raina.Nubosidad y actividad eléctrica marcarán la jornada. Crédito: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de Argentina este sábado. Las provincias afectadas incluyen Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Misiones y Santa Fe.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Se esperan tormentas aisladas que podrán presentar intensidad variable, algunas de ellas localmente fuertes. Estas condiciones podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Zonas bajo alerta amarilla por tormentas.Zonas bajo alerta amarilla por tormentas.

El acumulado de precipitaciones se estima entre 20 y 60 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían registrarse en forma de nieve o granizo.

Distribución horaria

Las tormentas se presentarán en distintos momentos según la provincia. En Santa Fe, se esperan por la mañana, mientras que en Corrientes ocurrirán durante la mañana y la tarde. Provincias como Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Misiones registrarán tormentas por la tarde. Por su parte, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan tendrán actividad tormentosa por la tarde y la noche.

Varias provincias bajo alerta por tormentas fuertes. Crédito: Flavio Raina.Varias provincias bajo alerta por tormentas fuertes. Crédito: Flavio Raina.

Recomendaciones del SMN

Para protegerse durante estas condiciones meteorológicas adversas, se aconseja:

  • Evitar salir de casa.
  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado si estás al aire libre.
Seguinos en
#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Misiones
Chaco
Salta
Santa Fe
Tucumán
Santiago del Estero
Catamarca
La Rioja
San Juan
Corrientes
Formosa
Jujuy

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro