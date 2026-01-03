#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínimafue de 20° y la máxima alcanzará los 29°. No se prevén lluvias.

Sábado estable durante toda la jornada en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.Sábado estable durante toda la jornada en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.
Seguinos en
Por: 

Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente cubierto. Durante la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá con nubosidad, mientras que por la noche se presentará parcialmente nublado.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 20° y la máxima alcanzará los 29°. El viento soplará de manera leve a moderada, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante el día, y disminuirá hacia la noche, cuando se ubicará entre 7 y 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Sábado estable durante toda la jornada en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.Sábado cálido por la tarde, con máxima de 29°. Crédito: Flavio Raina.

Durante la mañana el ambiente será templado y húmedo, mientras que por la tarde se mantendrá la nubosidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá ligeramente, manteniendo un clima agradable.

Pronóstico extendido

  • El domingo la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con cielo mayormente nublado y condiciones estables.
  • Luego, el lunes, la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable durante toda la jornada.
  • Finalmente, el martes se anticipa un día caluroso, con mínima de 20° y máxima de 31°, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro