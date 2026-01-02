Balance oficial de los festejos

Año Nuevo en Santa Fe: más de 14 mil personas, fiesta en la playa y balance positivo

El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y el coordinador de Gabinete, Víctor Hadad, realizaron un balance positivo de los festejos por la llegada de 2026. Destacaron la fiesta pública en la Costanera Oeste, el fuerte despliegue de seguridad y la rápida limpieza de los espacios públicos.