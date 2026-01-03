Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 3 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 – 10:00 Pedro Ferré, Luciano Torrent, 9 de Julio y Pedro Vittori
07:00 – 10:00 O. Gelabert, 9 de Julio, Urquiza y Cándido Pujato
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.