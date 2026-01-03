Recomendaciones

Peligro por alacranes en verano: cómo prevenir picaduras y qué hacer ante una emergencia

Durante las altas temperaturas se puede observar un aumento de casos de picaduras de escorpiones en la ciudad de Santa Fe. Sobre esto, el pediatra Juan Carlos Beltramino brindó consejos a CyD Litoral, en especial para el resguardo de los niños, que son los más afectados por el veneno.