Peligro por alacranes en verano: cómo prevenir picaduras y qué hacer ante una emergencia
Durante las altas temperaturas se puede observar un aumento de casos de picaduras de escorpiones en la ciudad de Santa Fe. Sobre esto, el pediatra Juan Carlos Beltramino brindó consejos a CyD Litoral, en especial para el resguardo de los niños, que son los más afectados por el veneno.
Durante los meses más calurosos del año, es común que los alacranes —también conocidos como escorpiones— busquen refugio en lugares frescos y húmedos dentro de las viviendas. En ciudades como Santa Fe, Córdoba y Rosario los encuentros con estos arácnidos se han vuelto más frecuentes.
Si bien están presentes todo el año, durante las épocas de altas temperaturas es donde mayormente aparecen y es donde debemos tomar los recaudos necesarios
Frente a esto, el pediatra Juan Carlos Beltramino dialogó con CyD Litoral y brindó consejos necesarios para evitar problemas graves de salud frente a la picadura de alacranes, que suelen ser en el ámbito del hogar.
Cómo identificar un alacrán peligroso
Aunque existen distintas especies, no todas son venenosas. Sin embargo el Tityus trivittatus, el más temido en zonas urbanas, se distingue por:
Cuerpo marrón claro, con tres franjas longitudinales oscuras en el dorso.
Pinzas delgadas y largas.
Cola con aguijón curvado y notoriamente segmentada.
Cómo prevenir picaduras y qué hacer ante una emergencia.
No todos los alacranes representan un peligro, pero se recomienda actuar con precaución ante cualquier hallazgo.
Beltramino afirmó que la palabra clave en esta época de verano es “sacudir”: “Antes de acostar a un niño hay que sacudir las sábanas, porque el alacrán puede estar dentro de la cama. También es importante revisar si se dejó ropa tirada en el piso”.
“Además, otro lugar donde es muy común que sucedan accidentes es en el pie. Los alacranes buscan la oscuridad y la humedad. Entonces, las zapatillas son un lugar ideal para ellos. Muchos de los accidentes graves que se consultan en el hospital de Niños son al poner el calzado. Por eso es fundamental sacudir y prestar atención”, agregó.
Otros consejos que brindó el pediatra son: evitar basurales, poner cubre rejillas en el hogar, separar las cunas o camas de los niños de la pared y poner barreras en las puertas.
Es fundamental sacudir la ropa antes de usarla.
Qué hacer frente a una picadura
Las picaduras de alacranes son fundamentalmente graves en niños menores a 12 años: “Lo primero que hay que hacer es poner hielo en la zona donde ocurrió y consultar al centro de salud más cercano. Si en dos horas solo se observa dolor local, no pasa nada”, sostuvo.
“Pero si al dolor se le suman especialmente vómitos, el niño se pone pálido y con piel de gallina, es un síntoma de intoxicación más grave y requiere la asistencia de un hospital que esté preparado para esta situación, como lo es el Alassia”, añadió Beltramino.
"En adultos, la picadura puede llevar a un dolor local o hasta taquicardia, pero no suelen ser más graves", concluyó.