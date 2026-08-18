"La calle es el campus"

Wisin lanzó la "Universidad del Perreo" para darle rigor académico al reggaetón: las materias y cómo inscribirse

El ícono de la música urbana formalizó la iniciativa con sede en Puerto Rico. Busca abordar el género desde una perspectiva cultural, artística y científica, con asignaturas como "Epistemología del Flow".