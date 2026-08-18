Con más de tres décadas de trayectoria en la industria musical, el puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido globalmente como Wisin, dio un salto inédito en la cultura urbana al anunciar oficialmente la creación de la Universidad del Perreo (UDP). Esta institución, lejos de ser un simple eslogan, se presenta como un proyecto académico y cultural serio, con el fin primordial de estudiar, preservar y difundir el impacto histórico y social del reguetón a escala internacional.
Wisin lanzó la "Universidad del Perreo" para darle rigor académico al reggaetón: las materias y cómo inscribirse
El ícono de la música urbana formalizó la iniciativa con sede en Puerto Rico. Busca abordar el género desde una perspectiva cultural, artística y científica, con asignaturas como "Epistemología del Flow".
Un proyecto académico en su tierra natal
La sede central del proyecto estará radicada en el municipio de Cayey, en Puerto Rico, punto geográfico desde el cual se coordinarán las unidades de investigación, los programas educativos y los centros de estudio especializados. La iniciativa surge de la convicción de Wisin de que "la historia del género es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", buscando otorgarle rigor académico y respeto a la música urbana.
Según la plataforma de la institución, la propuesta plantea abordar el movimiento urbano no solo como un fenómeno comercial, sino como una disciplina integral. Para ello, el plan de estudio proyectado incluye asignaturas como Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y la innovadora Epistemología del Flow. Asimismo, la oferta académica contempla un Centro de Estudios Avanzados enfocado en la cadencia, el dembow y la cultura urbana, además de proyectar becas e intercambios académicos internacionales.
Misión y preadmisión: el ritmo es el currículum
Lo más destacado de esta fase de lanzamiento es la formalización de su misión institucional. La Universidad del Perreo se define explícitamente como una entidad de "excelencia académica" que dedica sus esfuerzos al "estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica". El portal oficial refuerza esta identidad con dos lemas potentes: "El ritmo es el currículum. La calle es el campus".
Si bien el cuerpo docente completo y los detalles de acreditación formal aún se encuentran en fase de estructuración operativa, el proceso de preadmisión digital ya quedó habilitado en el sitio web de la UDP para los aspirantes interesados en integrar la "primera promoción". Los interesados deben completar un formulario con sus datos básicos.
Actualmente, el portal mantiene una cuenta regresiva activa que marca el camino hacia la apertura oficial, programada para el próximo 2 de septiembre. Se espera que en esa fecha se brinden precisiones sobre las asignaturas definitivas, los requisitos de ingreso y las modalidades de cursada. "Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece", concluyó Wisin.
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