La causa por la expropiación de YPF sumó este lunes otro movimiento favorable para la Argentina. La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió dejar en suspenso todas las apelaciones relacionadas con el expediente, en una señal que extiende el impacto del fallo que ya había revertido la condena multimillonaria contra el país.
Otra señal a favor de la Argentina en la causa YPF: pausaron todas las apelaciones
La Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en pausa todas las presentaciones vinculadas al juicio por la expropiación de YPF. La medida se suma al reciente revés que sufrieron los demandantes en el tramo central del caso.
La decisión implica que quedarán pausadas las demás instancias abiertas mientras los demandantes intentan revertir el revés que sufrieron a fines de marzo. Es decir, el expediente no se cierra, pero sí entra en una etapa de espera hasta que se defina si habrá o no una nueva revisión del fallo principal.
Qué resolvió la Cámara de Nueva York
La medida alcanza a todas las apelaciones derivadas del caso, entre ellas las vinculadas a la orden de entregar acciones de YPF y otras discusiones accesorias que seguían activas en paralelo. El punto central es que la Cámara decidió frenar ese frente hasta que se aclare el recorrido del fallo que favoreció a la Argentina y a la petrolera.
Días atrás, los demandantes habían conseguido una prórroga para definir su próximo paso. El nuevo plazo les permite preparar un pedido de reconsideración ante la propia Cámara o intentar una revisión ampliada por parte de todos los jueces del tribunal. Esa presentación tendría como fecha límite el 8 de mayo.
Esa estrategia forma parte de la reacción posterior al fallo del 27 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que condenaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de 2012. En esa resolución, el tribunal sostuvo que la interpretación aplicada antes no se ajustaba correctamente al derecho argentino.
Qué cambia para la Argentina
Para el Estado argentino, la suspensión general de apelaciones representa un alivio procesal. No significa el cierre definitivo del litigio, pero sí evita que avancen al mismo tiempo otros frentes que podían complicar la defensa, como los reclamos por activos o por medidas de ejecución mientras el núcleo de la causa sigue bajo discusión.
También ordena el tablero judicial en un momento clave. Después del fallo favorable de marzo, el centro del caso pasó a ser la respuesta de los demandantes, que ahora deben decidir si van por una reconsideración en el Segundo Circuito o si más adelante intentan llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La lectura jurídica es que, hasta que no se aclare ese camino, el resto del expediente quedará congelado. Eso incluye discusiones sensibles que podían seguir generando ruido político y financiero alrededor de YPF y del patrimonio argentino en el exterior.
Cómo sigue la causa por la expropiación
El juicio todavía no terminó. Los demandantes conservan herramientas para intentar revertir la derrota sufrida en la apelación principal, primero dentro del mismo tribunal y, eventualmente, ante la Corte Suprema estadounidense si decidieran llevar el expediente a esa instancia.
Mientras tanto, la situación actual deja a la Argentina en una posición más favorable que la que tenía semanas atrás. La condena multimillonaria quedó sin efecto, los reclamos complementarios fueron suspendidos y el caso entra ahora en una pausa procesal a la espera de la próxima movida de Burford y de las sociedades Petersen.