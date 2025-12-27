Quiénes son las 100 mujeres más poderosas del mundo que influyen en política, negocios y tecnología

Cada año, la publicación estadounidense Forbes elabora el ranking “World’s Most Powerful Women”, una clasificación que pondera poder político y mediático, impacto económico, capacidad de influencia y presencia en esferas clave del poder global.
Forbes publicó el listado 2025 de que incluye líderes políticas, empresarias y tecnológicas que influyen en decisiones globales. Descubrí quiénes son y por qué forman parte de este ranking.
Este 2025, la lista incluye a figuras que ejercen influencia sobre miles de millones de personas y que lideran decisiones estratégicas en gobiernos, instituciones financieras, grandes corporaciones y organizaciones globales.
Una por una, el top 10 de las mujeres más poderosas que encabezan este listado:
Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, encabeza el ranking por su rol central en la toma de decisiones en la Unión Europea, liderando políticas económicas, energéticas y de defensa que impactan a más de 400 millones de ciudadanos.
Como presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde influye en la política monetaria del bloque europeo y en la estabilidad económica de la eurozona, consolidándose como una de las figuras más influyentes en finanzas globales.
La primera ministra de Japón se posiciona entre las más poderosas gracias a su rol en una de las principales economías del mundo y por liderar respuestas estratégicas ante desafíos económicos y geopolíticos.
Meloni, primera ministra de Italia, representa a uno de los países fundadores de la Unión Europea y toma parte activa en debates sobre la integración, seguridad y políticas migratorias.
La presidenta de México figura nuevamente entre las cinco mujeres más poderosas del mundo, destacando su liderazgo político y la presencia de su país en la escena internacional.
El ranking continúa con mujeres que lideran importantes corporaciones globales y sectores claves de la economía moderna:
6.Julie Sweet – CEO de Accenture (Tecnología y consultoría).
7.Mary Barra – CEO de General Motors (Industria automotriz).
8.Jane Fraser – CEO de Citi (Servicios financieros).
9.Abigail Johnson – Presidenta de Fidelity Investments (Finanzas).
10.Lisa Su – CEO de AMD (Tecnología e innovación).
Estas líderes representan sectores que van desde tecnología y finanzas hasta industria global, lo que demuestra la amplitud de ámbitos donde las mujeres ejercen un impacto decisivo.
Forbes combina múltiples factores para elaborar esta clasificación:
El resultado es una radiografía del poder femenino en 2025, donde política, economía y tecnología confluyen en figuras que moldean el rumbo del mundo.
La edición 2025 de la lista llega en un contexto global marcado por desafíos económicos, tensiones geopolíticas y debates sobre equidad de género en posiciones de liderazgo. A pesar de esos escenarios complejos, las mujeres más poderosas del mundo continúan ocupando roles estratégicos que influyen en políticas públicas, decisiones corporativas y tendencias tecnológicas.
La lista Forbes Power Women 2025 no solo destaca a figuras individuales de alto perfil, sino que refleja una transformación en las estructuras de poder globales, donde más mujeres ocupan posiciones decisivas en gobiernos, grandes empresas y sistemas financieros. En un mundo en constante cambio, estas líderes representan no solo la consolidación de su influencia, sino también un avance hacia una mayor diversidad en las posiciones de poder global.