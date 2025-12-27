#HOY:

Quiénes son las 100 mujeres más poderosas del mundo que influyen en política, negocios y tecnología

Forbes publicó el listado 2025 de que incluye líderes políticas, empresarias y tecnológicas que influyen en decisiones globales. Descubrí quiénes son y por qué forman parte de este ranking.

Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, encabeza el ranking. REUTERS/Yves Herman Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, encabeza el ranking. REUTERS/Yves Herman
Cada año, la publicación estadounidense Forbes elabora el ranking “World’s Most Powerful Women”, una clasificación que pondera poder político y mediático, impacto económico, capacidad de influencia y presencia en esferas clave del poder global.

Este 2025, la lista incluye a figuras que ejercen influencia sobre miles de millones de personas y que lideran decisiones estratégicas en gobiernos, instituciones financieras, grandes corporaciones y organizaciones globales.

Las mujeres más poderosas según Forbes 2025

Una por una, el top 10 de las mujeres más poderosas que encabezan este listado:

European Commission President Ursula von der Leyen holds a press conference during a European Union leaders' summit, in Brussels, Belgium December 19, 2025. REUTERS/Stephanie LecocqUrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. REUTERS/Stephanie Lecocq

1. Ursula von der Leyen – Política en Europa

Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, encabeza el ranking por su rol central en la toma de decisiones en la Unión Europea, liderando políticas económicas, energéticas y de defensa que impactan a más de 400 millones de ciudadanos.

FILE PHOTO: European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde speaks to the media following the Governing Council's monthly monetary policy meeting in Frankfurt, Germany, March 6, 2025. REUTERS/Jana Rodenbusch/File PhotoChristine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo

2. Christine Lagarde – Finanzas globales

Como presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde influye en la política monetaria del bloque europeo y en la estabilidad económica de la eurozona, consolidándose como una de las figuras más influyentes en finanzas globales.

Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaks to media about the government's response to a magnitude 7.6 earthquake that shook Japan's northeast region, at the Prime Minister's official residence in Tokyo, Japan, December 8, 2025 in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. Kyodo/via REUTERS

3. Sanae Takaichi – Líder política de Japón

La primera ministra de Japón se posiciona entre las más poderosas gracias a su rol en una de las principales economías del mundo y por liderar respuestas estratégicas ante desafíos económicos y geopolíticos.

Italy's Prime Minister Giorgia Meloni smiles as she appears at the Senate, ahead of the European Council in Brussels, in Rome, Italy, October 22, 2025. REUTERS/Remo CasilliGiorgia Meloni, primera ministra de Italia. REUTERS/Remo Casilli

4. Giorgia Meloni – Influencia europea consolidada

Meloni, primera ministra de Italia, representa a uno de los países fundadores de la Unión Europea y toma parte activa en debates sobre la integración, seguridad y políticas migratorias.

FILE PHOTO: Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico November 3, 2025. REUTERS/Henry Romero/File PhotoClaudia Sheinbaum, presidenta de México. REUTERS/Henry Romero/File Photo

5. Claudia Sheinbaum – Poder latinoamericano

La presidenta de México figura nuevamente entre las cinco mujeres más poderosas del mundo, destacando su liderazgo político y la presencia de su país en la escena internacional.

6 a 10 – Líderes empresariales y tecnológicas

El ranking continúa con mujeres que lideran importantes corporaciones globales y sectores claves de la economía moderna:

6.Julie Sweet – CEO de Accenture (Tecnología y consultoría).

7.Mary Barra – CEO de General Motors (Industria automotriz).

8.Jane Fraser – CEO de Citi (Servicios financieros).

9.Abigail Johnson – Presidenta de Fidelity Investments (Finanzas).

10.Lisa Su – CEO de AMD (Tecnología e innovación).

Estas líderes representan sectores que van desde tecnología y finanzas hasta industria global, lo que demuestra la amplitud de ámbitos donde las mujeres ejercen un impacto decisivo.

¿Qué mide Forbes para este ranking?

Forbes combina múltiples factores para elaborar esta clasificación:

  • Influencia política y económica de la posición que ocupan.
  • Presencia mediática y global de sus decisiones.
  • Control de recursos relevantes o mando sobre instituciones estratégicas.
  • Capacidad para impactar en sectores clave como tecnología, finanzas y políticas públicas.

El resultado es una radiografía del poder femenino en 2025, donde política, economía y tecnología confluyen en figuras que moldean el rumbo del mundo.

Un contexto global desafiante

La edición 2025 de la lista llega en un contexto global marcado por desafíos económicos, tensiones geopolíticas y debates sobre equidad de género en posiciones de liderazgo. A pesar de esos escenarios complejos, las mujeres más poderosas del mundo continúan ocupando roles estratégicos que influyen en políticas públicas, decisiones corporativas y tendencias tecnológicas.

La lista Forbes Power Women 2025 no solo destaca a figuras individuales de alto perfil, sino que refleja una transformación en las estructuras de poder globales, donde más mujeres ocupan posiciones decisivas en gobiernos, grandes empresas y sistemas financieros. En un mundo en constante cambio, estas líderes representan no solo la consolidación de su influencia, sino también un avance hacia una mayor diversidad en las posiciones de poder global.

