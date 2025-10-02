Elon Musk es el primer “medio billonario” del mundo

Elon Musk, el jefe de Tesla, se ha convertido en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de más de 500.000 millones de dólares (370.900 millones de libras), ya que el valor de la compañía de coches eléctricos y sus otros negocios ha aumentado este año.
El patrimonio neto del magnate tecnológico alcanzó brevemente los 500.100 millones de dólares el miércoles por la tarde, hora de Nueva York, antes de caer ligeramente a poco más de 499.000 millones de dólares más tarde ese mismo día, informó el índice de multimillonarios de Forbes.
Además de Tesla, las valoraciones de sus otras empresas, incluida la empresa emergente de inteligencia artificial xAI y la compañía de cohetes SpaceX, también habrían aumentado en los últimos meses.
Este hito consolida aún más el estatus de Musk como la persona más rica del mundo, muy por delante de sus rivales en el sector tecnológico global.
Larry Ellison: el ascenso y caída en la carrera por la riqueza
Según el índice de multimillonarios de Forbes, el fundador de Oracle, Larry Ellison, es la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna de aproximadamente 350.700 millones de dólares.
Larry Ellison y Donald Trump. Crédito: Andrew Harnik/Getty Images
Ellison superó brevemente a Musk el mes pasado después de que las acciones de Oracle subieran más de un 40%, impulsadas por la perspectiva sorprendentemente optimista de la empresa para su negocio de infraestructura en la nube y sus acuerdos de inteligencia artificial (IA).
La enorme riqueza de Musk está estrechamente vinculada a su participación de más del 12% en Tesla, cuyas acciones han subido drásticamente este año.
Las acciones de Tesla subieron más de un 3,3% al final de las operaciones en Nueva York el miércoles y ya han subido más de un 20% este año.
Las acciones de la compañía han estado obteniendo ganancias en los últimos meses debido a que los inversores celebran que Musk dedique más tiempo a sus empresas que a la política.
A principios de este año enfrentó críticas por su trabajo con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump, el organismo encargado de reducir el gasto del gobierno estadounidense y recortar empleos.
Musk, quien también es propietario de la plataforma de redes sociales X, también ha expresado abiertamente sus puntos de vista sobre temas como la inmigración y los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Musk y su papel central en el futuro de Tesla
La presidenta del consejo de administración de Tesla, Robyn Denholm, dijo en septiembre que Musk estaba ahora "al frente y en el centro" del fabricante de automóviles.
La junta directiva de la compañía también dijo que Musk podría recibir un paquete salarial de más de un billón de dólares si alcanza una lista de objetivos ambiciosos durante la próxima década.
Musk está ahora "al frente y en el centro" de Tesla.
Para conseguir el paquete necesitaría multiplicar por ocho el valor de Tesla, vender un millón de robots de IA, vender otros 12 millones de coches Tesla y alcanzar varios objetivos más.
También el mes pasado, Musk anunció que había comprado acciones de Tesla por valor de aproximadamente 1.000 millones de dólares, en lo que algunos inversores consideraron un voto de confianza en la empresa.
Tesla ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, incluida la dura competencia de fabricantes rivales de automóviles eléctricos como BYD de China.
La empresa también está en proceso de transición hacia un negocio de inteligencia artificial y robótica.
