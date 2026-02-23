Nepal: un micro con 45 pasajeros cayó a un río y dejó 18 víctimas fatales

Un grave accidente vial dejó 18 personas fallecidas este lunes por la mañana en Nepal, luego de que un micro de pasajeros cayera al río Trishuli. El vehículo había partido desde Pokhara con destino a Katmandú y se precipitó desde la autopista en el distrito de Dhading, en la zona central del país.
De acuerdo con datos brindados por la administración local, el autobús transportaba a 45 personas al momento del siniestro. Por causas que aún se investigan, el micro perdió el control y cayó directamente al cauce del río, provocando un impacto de extrema gravedad. Equipos de rescate y personal de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas.
Víctimas fatales y heridos
El balance inicial confirmó la muerte de 18 pasajeros, mientras que otras 27 personas resultaron heridas. La mayoría de los sobrevivientes recibió atención primaria en hospitales cercanos y luego fue trasladada a centros de mayor complejidad en Katmandú para continuar con el tratamiento médico. Las autoridades señalaron que varios heridos permanecen bajo observación, aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud.
Entre los heridos se identificó al menos a un ciudadano extranjero, según informaron voceros del distrito. Hasta el momento, no se precisó la nacionalidad de las personas no nepalíes que viajaban en el micro. Las autoridades continúan trabajando para establecer la identidad completa de las víctimas y notificar a sus familiares.
Investigación en curso
Las fuerzas locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Se analizarán las condiciones del vehículo, el estado de la ruta y las circunstancias del trayecto. Este tipo de siniestros vuelve a poner en foco la seguridad vial en las rutas montañosas de Nepal, donde los caminos estrechos y las condiciones geográficas representan un desafío constante para el transporte de pasajeros.