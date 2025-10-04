Pasajeros varados: cerraron el Aeropuerto de Múnich por avistamiento de drones
El control del tráfico aéreo alemán restringió los vuelos, lo que supone la última interrupción de la aviación europea por drones, después de incidentes similares en Dinamarca y Noruega la semana pasada.
El aeropuerto de Múnich dispuso viandas y lugares de descanso para los pasajeros que quedaron varados.
El aeropuerto alemán de Múnich informó la madrugada de este viernes (03.10.2025) que el avistamiento de drones el jueves por la noche había obligado al control de tráfico aéreo a suspender las operaciones, lo que provocó la cancelación de 17 vuelos y el trastornó de los viajes de casi 3.000 pasajeros.
Vuelos cancelados y desviados: tres mil pasajeros se vieron afectados por la medida.
Otros 15 vuelos de llegada fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort, según informó el aeropuerto en un comunicado, lo que supone la última interrupción de la aviación europea por drones, después de que los avistamientos cerraran temporalmente los aeropuertos de Dinamarca y Noruega la semana pasada.
Los responsables del control del tráfico aéreo alemán restringieron las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22:18 horas locales (20:18 GMT) del jueves y posteriormente las suspendieron por completo debido a varios avistamientos de drones, añadió el aeropuerto.
El comunicado del aeropuerto de Múnich no aclaró cuándo se reanudará la operación.
No obstante, el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 indicó que el aeropuerto permanecería cerrado hasta las 02:59 GMT, o las 4:59 a. m. hora local, de este viernes.
El primer vuelo de llegada del viernes estaba previsto para las 5:25 a. m., mientras que la primera salida estaba programada para las 5:50 a. m. Sin embargo, el viernes por la noche, la medida se reiteró.
Camas y comida para pasajeros varados
Los pasajeros afectados en Múnich fueron atendidos con camas plegables, mantas, bebidas y aperitivos, según la nota.
Una vista de las pistas inactivas este viernes por la noche. Fotos: Reuters.
Varias personas avistaron drones alrededor del aeropuerto alrededor de las 19H30 GMT del jueves y de nuevo minutos más tarde, lo que provocó el cierre de ambas pistas durante una hora, informó un portavoz de la policía.
Las autoridades alemanas iniciaron una búsqueda para identificar el origen de los aparatos.
Se desplegaron helicópteros de la policía, pero "no hay información disponible sobre el tipo y el número de drones", dijo el vocero.
Alemania en alerta máxima por drones
Este viernes por la noche, la terminal volvió a cerrar, según informaron las agencias de noticias. Alemania está en alerta máxima por la amenaza de los drones, mientras que otros países europeos, como Polonia y Dinamarca, han culpado a Rusia de recientes incursiones en su espacio aéreo.
Los 27 Estados miembros de la Unión Europea se reunieron el jueves en Copenhague para debatir el refuerzo de las defensas del bloque con el establecimiento de un "muro antidrones".
Las autoridades alemanas han advertido de la creciente amenaza de esos aparatos, afirmando que la semana pasada un enjambre de ellos sobrevoló el país, incluyendo instalaciones militares e industriales.
Múnich ya se encontraba en estado de alerta esta semana cuando su popular Oktoberfest fue cerrado temporalmente debido a una amenaza de bomba y al descubrimiento de explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad.
