Guerra en Europa

El ejército ruso declara el control sobre Derilove, Maiske y Stepove en el este de Ucrania

Rusia declaró la captura de Derilove, Maiske y Stepove en el este de Ucrania. Paralelamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió a funcionarios rusos que necesitarán "refugios antibombas" si la guerra continúa, citando nuevas armas de EE. UU. y drones de largo alcance.