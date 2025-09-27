Washington cancela la visa a Petro por incitar a militares estadounidenses a la desobediencia

La decisión surge tras el llamado del mandatario colombiano a soldados estadounidenses a "desobedecer" al presidente Donald Trump durante una manifestación pro-Palestina, sumando tensión a las ya deterioradas relaciones bilaterales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes la revocación inmediata del visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, citando sus "acciones imprudentes e incendiarias" durante una protesta callejera en la ciudad de Nueva York.
La medida diplomática, inusual contra un jefe de Estado aliado, se tomó después de que Petro se dirigiera a una multitud frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde instó a los militares estadounidenses a desafiar a su comandante en jefe.
En el centro de la controversia están las declaraciones de Petro en la manifestación pro-Palestina, a la que asistió mientras se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.
"Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten con sus armas a la gente. Desobedezcan las órdenes del (presidente Donald) Trump. ¡Obedezcan las órdenes de la humanidad!", dijo Petro a los manifestantes, según se registró en videos que luego él mismo compartió en sus redes sociales.
El Departamento de Estado confirmó la acción en una publicación en X, declarando: "Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se ha manifestado en una calle de Nueva York y ha instado a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias".
Las declaraciones en la calle se suman a una serie de críticas frontales de Petro hacia la administración de Trump y la política exterior de EE. UU.
Críticas en la ONU: En su discurso ante la Asamblea General el martes (23.09.2025), el presidente colombiano ya había arremetido contra Trump, tildándolo de "cómplice del genocidio" en Gaza. También exigió la apertura de "procedimientos penales" por los ataques con misiles estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas del Caribe, argumentando que las víctimas eran "jóvenes pobres" y no capos del narcotráfico.
Postura en el conflicto de Gaza: Petro es un opositor declarado de la guerra en Gaza, ha calificado las acciones de Israel como "genocidio" y ha suspendido las exportaciones de carbón colombiano a Israel. El viernes, su perfil en redes sociales repostó varios videos de su participación en la protesta y una publicación que decía: "Palestina libre. Si Gaza cae, la humanidad muere".
La revocación de la visa subraya una escalada en la tensión entre Washington y Bogotá, históricamente un socio clave de EE. UU. en la región andina.
La oficina de Petro y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no emitieron comentarios inmediatos a las solicitudes de la agencia Reuters. No obstante, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la decisión, sugiriendo en redes sociales que EE. UU. "protege" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras toma represalias contra el único presidente que se atrevió a "decir la verdad" sobre el conflicto.
Petro y la inmunidad: Al regresar a Colombia, Petro señaló en redes que la acción de EE. UU. "rompe todas las normas de inmunidad" de la ONU, sugiriendo que la sede del organismo internacional no debería seguir en Nueva York.
