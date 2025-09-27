Imputaron al exdirector del FBI por divulgar información confidencial

El exdirector del FBI, James Comey, fue imputado por la divulgación de información confidencial, solo días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instara a tomar medidas en su contra. Comey fue acusado de “hacer una declaración falsa y obstruir un procedimientodel Congreso por un gran jurado federal”.
Al conocer la imputación, Trump lo describió en sus redes sociales como “uno de los peores seres humanos que este país ha conocido”. El 20 de septiembre, presionó a la fiscal general Pamela Bondi para que acelerara la investigación sobre Comey, uno de los críticos más destacados del presidente.
En este sentido, Bondi declaró: “Nadie está por encima de la ley”, y agregó que la imputación refleja “el compromiso del Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense”.
Testimonio y antecedentes
Los cargos contra Comey se derivan de su testimoniobrindado ante el Comité Judicial del Senado en septiembre de 2020. En esa ocasión, afirmó que “nunca había autorizado filtraciones a los medios de comunicación sobre la investigación de Rusia ni sobre una investigación independiente sobre la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton”.
El Tribunal Albert V. Bryan, tras la acusación contra el exdirector del FBI. Crédito: REUTERS.
Sin embargo, según un informe del Departamento de Justicia de 2018, su adjunto Andrew McCabe declaró que Comey le había permitido revelar información a la prensa. Dicho informe también reveló que McCabe hizo “múltiples declaraciones falsas o engañosas”.
Comey negó los cargos en un video publicado en Instagram: “Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un costo, pero no podríamos imaginarnos viviendo de otra manera”. Además afirmó: “Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal”.
Trayectoria y contexto del FBI
Comey se desempeñó como director del FBI de 2013 a 2017. Fue nombrado por el expresidente Barack Obama y destituido a principios del primer mandato de Trump. Bajo su liderazgo, el FBI inició la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y sus posibles vínculos con la campaña de Trump.
Tras ser despedido, James Comey escribió un libro acusando a Trump de mafioso.
En 2018, tras su destitución, Comey publicó el libro “Una lealtad superior: Verdad, mentiras y liderazgo”, en el que criticó al mandatario Trump por ser “moralmente incapaz de ser presidente”. Según The Washington Post, la Casa Blanca reemplazó al anterior fiscal principal a cargo del caso por Bondi, una de las antiguas abogadas personales de Trump.
