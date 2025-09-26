Elon Musk y el príncipe Andrés, nuevamente mencionados en los archivos de Epstein

El multimillonario Elon Musk y el príncipe Andrés aparecen nombrados en nuevos archivos publicados por los demócratas del Congreso de Estados Unidos relacionados con el fallecido financista pedófilo convicto Jeffrey Epstein.
Los registros parciales pertenecen al tercer lote de documentos elaborados por el patrimonio del fallecido financista pedófilo convicto Jeffrey Epstein. También figuran los nombres de otras figuras prominentes, incluido el empresario de Internet Peter Thiel y Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump.
Los archivos entregados al Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes por el patrimonio de Jeffrey Epstein parecen mostrar que Musk había sido invitado a la isla de Epstein en diciembre de 2014.
Por otra parte, un manifiesto de vuelo de Nueva Jersey a Florida de mayo de 2000 menciona al príncipe Andrés entre los pasajeros.
El príncipe Andrés ha negado rotundamente cualquier irregularidad. Musk ha declarado previamente que Epstein lo invitó a la isla, pero él la rechazó.
Los registros parciales pertenecen al tercer lote de documentos elaborados por el patrimonio de Jeffrey Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman que incluyen registros de mensajes telefónicos, copias de registros de vuelo y manifiestos de aeronaves, copias de libros de contabilidad financiera y la agenda diaria de Epstein.
Además de Musk y el príncipe Andrés, los archivos publicados públicamente también contienen los nombres de otras figuras prominentes, incluido el empresario de Internet Peter Thiel y Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump.
Una línea en los registros del 6 de diciembre de 2014 dice: "Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 de diciembre (¿esto todavía sucede?)".
Un manifiesto de vuelo registra que el príncipe Andrés estaba en un vuelo con Epstein y su socia Ghislaine Maxwell desde Teterboro, Nueva Jersey, a West Palm Beach, Florida, el 12 de mayo de 2000.
Maxwell fue condenado en 2021 por conspirar con Epstein para traficar niñas con fines sexuales.
En los archivos, también hay una entrada que hace referencia a un almuerzo planeado con Peter Thiel en noviembre de 2017. También hay una entrada que hace referencia a un desayuno planeado con Steve Bannon previsto para el 17 de febrero de 2019.
No se sugiere que los mencionados en los archivos estuvieran al tanto de la presunta actividad criminal por la que Epstein fue posteriormente arrestado.
Epstein murió por suicidio en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.
En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con los fiscales después de que los padres de una niña de 14 años le dijeran a la policía en Florida que Epstein había abusado sexualmente de su hija en su casa de Palm Beach.
Fue arrestado nuevamente en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual.
Sara Guerrero, portavoz de los demócratas en el comité de Supervisión, instó a la fiscal general Pam Bondi a publicar más archivos relacionados con Epstein.
"Debería quedar claro para todos los estadounidenses que Jeffrey Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Cada nuevo documento que se publica aporta nueva información mientras trabajamos para hacer justicia a los sobrevivientes y las víctimas", afirmó.
