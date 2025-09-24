#HOY:

Estados Unidos: instalaron una estatua de Trump y Epstein frente al Capitolio

El martes apareció una obra de arte no autorizada que mostraba al presidente Donald Trump y al delincuente sexual Jeffrey Epstein tomados de la mano. La policía la retiró al día siguiente

La estatua mostraba a Trump y Epstein tomados de la mano en plena Explanada Nacional. Foto: Reuters
 18:12
Por: 

Una polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein, tomados de la mano, apareció este martes en la Explanada Nacional de Washington, frente al Capitolio. Las figuras, de color bronce y unos tres metros de altura, generaron impacto inmediato por su mensaje satírico y la carga simbólica.

La obra fue retirada en la madrugada del miércoles por la Policía de Parques de EE. UU.

“Mejores amigos para siempre”

Debajo de las figuras, una placa rezaba: “Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald Trump y su ‘amigo más cercano’, Jeffrey Epstein”. También había inscripciones con frases atribuidas a Trump, supuestamente extraídas de un mensaje sexualmente explícito dirigido a Epstein por su cumpleaños número 50.

La estatua no contaba con permiso oficial, por lo que fue desmontada. Su autoría sigue siendo desconocida.

Visitors look up at a pop-up statue depicting U.S. President Donald Trump and disgraced financier and sex offender Jeffrey Epstein dancing together near the U.S. Capitol in Washington, D.C., U.S., September 23, 2025. REUTERS/Kevin LamarqueFue retirada por la Policía de Parques durante la madrugada del miércoles. Foto: Reuters

Un viejo vínculo que persiste en la agenda

Trump ha intentado desestimar públicamente su relación con Epstein, con quien fue amigo durante al menos 15 años. Sin embargo, la conexión sigue generando controversia, sobre todo desde que se conoció que su nombre aparece en documentos vinculados a la red de tráfico sexual de Epstein.

Este mes, un comité del Congreso difundió un dibujo sexualmente sugerente atribuido a Trump, que habría sido un regalo de cumpleaños para Epstein.

A birthday letter that U.S. President Donald Trump allegedly wrote to disgraced financier Jeffrey Epstein more than 20 years ago is displayed while Representative Jamie Raskin (D-MD) speaks during a House Judiciary Committee hearing with FBI Director Kash Patel (not pictured), on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., September 17, 2025. REUTERS/Annabelle Gordon TPX IMAGES OF THE DAYLa obra reaviva el debate sobre la relación entre el expresidente y el delincuente sexual. Foto: Reuters

Reacción de la Casa Blanca y antecedentes

En un comunicado, la Casa Blanca acusó a “los demócratas y los medios” de haber ignorado el caso Epstein durante años y defendió la publicación de miles de páginas de documentos como un acto de “transparencia”.

No es la primera vez que aparecen estatuas satíricas en la capital estadounidense. En octubre de 2024, una figura de bronce representó una pila de heces sobre el escritorio de Nancy Pelosi. En junio pasado, otra titulada “Aprobado por el dictador” mostraba un pulgar dorado aplastando a la Estatua de la Libertad.

La escultura de Trump y Epstein se inscribe en esa línea de protestas visuales, cada vez más frecuentes en Washington.

