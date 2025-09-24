Estados Unidos: instalaron una estatua de Trump y Epstein frente al Capitolio

La obra fue retirada en la madrugada del miércoles por la Policía de Parques de EE. UU.
“Mejores amigos para siempre”
Debajo de las figuras, una placa rezaba: “Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald Trump y su ‘amigo más cercano’, Jeffrey Epstein”. También había inscripciones con frases atribuidas a Trump, supuestamente extraídas de un mensaje sexualmente explícito dirigido a Epstein por su cumpleaños número 50.
La estatua no contaba con permiso oficial, por lo que fue desmontada. Su autoría sigue siendo desconocida.
Fue retirada por la Policía de Parques durante la madrugada del miércoles. Foto: Reuters
Un viejo vínculo que persiste en la agenda
Trump ha intentado desestimar públicamente su relación con Epstein, con quien fue amigo durante al menos 15 años. Sin embargo, la conexión sigue generando controversia, sobre todo desde que se conoció que su nombre aparece en documentos vinculados a la red de tráfico sexual de Epstein.
Este mes, un comité del Congreso difundió un dibujo sexualmente sugerente atribuido a Trump, que habría sido un regalo de cumpleaños para Epstein.
La obra reaviva el debate sobre la relación entre el expresidente y el delincuente sexual. Foto: Reuters
Reacción de la Casa Blanca y antecedentes
En un comunicado, la Casa Blanca acusó a “los demócratas y los medios” de haber ignorado el caso Epstein durante años y defendió la publicación de miles de páginas de documentos como un acto de “transparencia”.
No es la primera vez que aparecen estatuas satíricas en la capital estadounidense. En octubre de 2024, una figura de bronce representó una pila de heces sobre el escritorio de Nancy Pelosi. En junio pasado, otra titulada “Aprobado por el dictador” mostraba un pulgar dorado aplastando a la Estatua de la Libertad.
La escultura de Trump y Epstein se inscribe en esa línea de protestas visuales, cada vez más frecuentes en Washington.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
