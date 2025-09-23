Rechazan su patrocinio

Siete organizaciones se “despegan” de Sarah Ferguson por el escándalo Epstein

Ocurrió después de que los periódicos Mail on Sunday y Sun publicaran un correo electrónico de 2011 de la duquesa de York a Jeffrey Epstein, en el que parecía disculparse en privado por su rechazo público al magnate, diciendo: "Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia".