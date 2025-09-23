Siete organizaciones se “despegan” de Sarah Ferguson por el escándalo Epstein
Ocurrió después de que los periódicos Mail on Sunday y Sun publicaran un correo electrónico de 2011 de la duquesa de York a Jeffrey Epstein, en el que parecía disculparse en privado por su rechazo público al magnate, diciendo: "Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia".
Siete organizaciones benéficas han eliminado a la duquesa de York como patrocinadora o embajadora después de que surgiera un correo electrónico de 2011 en el que llamaba al delincuente sexual Jeffrey Epstein su "amigo supremo" y parecía disculparse por sus críticas públicas hacia él.
Julia's House, un hospicio infantil, fue el primero en destituir a Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, diciendo que era "inapropiado" que ella continuara en el cargo.
Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation, Children's Literacy Charity, National Foundation for Retired Service Animals y Prevent Breast Cancer también anunciaron que habían eliminado a la duquesa como patrocinadora.
Andrés de York y Jeffrey Epstein. Archivo.
La Fundación Británica del Corazón dijo que ya no sería su embajadora.
¿Qué hay en el libro de mensajes de cumpleaños para Epstein?
Los correos electrónicos de Andrew muestran que el contacto con Epstein duró más allá de 2010
Un portavoz de la duquesa dijo que no haría comentarios sobre las decisiones de las organizaciones benéficas.
Esto ocurre después de que los periódicos Mail on Sunday y Sun publicaran un correo electrónico de 2011 de la duquesa a Epstein, que parece haber sido enviado después de que ella afirmara públicamente haber roto el contacto con él.
En el correo electrónico, ella pareció disculparse en privado por su rechazo público a Epstein, diciendo: "Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia".
Eso parecía contradecir su denuncia pública de Epstein en una entrevista a principios de ese año, en la que había dicho que su relación con él había sido un "gigantesco error de juicio" y que: "Lo que hizo estuvo mal y por lo que fue justamente encarcelado".
Un portavoz de la duquesa dijo que su correo electrónico posterior a Epstein, describiéndolo como un amigo, fue enviado porque estaba tratando de contrarrestar una amenaza de él de demandarla por difamación y que todavía lamentaba mucho cualquier asociación con él.
"Este correo electrónico fue enviado en el contexto de un consejo que recibió la duquesa para tratar de calmar a Epstein y sus amenazas", dijo un comunicado de su portavoz, cuando se publicó el correo electrónico a Epstein el fin de semana.
El intercambio de correos electrónicos ocurrió varios años después del encarcelamiento de Epstein por delitos sexuales en 2008.
Los patrocinios de la duquesa
La duquesa se convirtió en patrocinadora de la organización benéfica Julia's House, que ayuda a familias en Dorset y Wiltshire, en 2018 y había visitado uno de sus hospicios.
La Fundación de Investigación de Alergias de Natasha, creada después de que la adolescente Natasha Ednan-Laperouse muriera por una reacción alérgica grave al comer una baguette, le pidió a la duquesa que se convirtiera en patrocinadora cuando se fundó en 2019.
Se unió a Prevent Breast Cancer en 2024 después de su propio tratamiento contra el cáncer de mama el año anterior y ha sido patrocinadora del Teenage Cancer Trust durante 35 años.
El duque y la duquesa de York, en el funeral de Isabel II. Archivo.
El príncipe Andrés, duque de York y exmarido de la duquesa, renunció a su cargo como miembro activo de la realeza y perdió sus patrocinios reales después de los cuestionamientos sobre su asociación con Epstein, incluida una entrevista en BBC Newsnight en 2019.
El contacto con Epstein continuó después de que éste saliera de la cárcel: el príncipe Andrés fue fotografiado con Epstein en el Central Park de Nueva York en 2010.
En Estados Unidos ha habido una creciente presión para que se publique cualquier información sobre Epstein y sus famosas conexiones, lo que ha visto surgir más detalles, incluidos mensajes que le enviaron en un supuesto "libro de cumpleaños" .
Epstein murió por suicidio en la cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.
La avalancha de organizaciones benéficas que cortaron vínculos debe haber sido profundamente embarazosa para la duquesa, cuando gran parte de su perfil público restante ha sido sobre esa filantropía.
Las organizaciones benéficas consideraron que ya no era "apropiada" para ser su representante, lo que sugiere cuánto ha dañado su marca sus conexiones con Epstein.
Esos vínculos con Epstein son como un petrolero que va filtrando lentamente contaminación tóxica y manchando a quienes toca.
El punto de inflexión fue el incómodo intercambio de correos electrónicos en el que ella pareció querer seguir siendo amiga de Epstein en privado, a pesar de haberlo rechazado públicamente.
Pero esta rápida respuesta de las organizaciones benéficas se suma a una serie de preguntas sobre el círculo de Epstein, incluyendo a la duquesa y a su exmarido, el príncipe Andrés. ¿Cuándo cesaron realmente los contactos?
Hasta ahora, la duquesa ha sido la gran superviviente en los círculos reales. Se ha recuperado constantemente. La Navidad pasada, fue elogiada por miembros de la realeza por ayudar a mantener al príncipe Andrés alejado de los eventos públicos cuando se vio involucrado en un escándalo de espionaje chino.
Pero una vez más se enfrenta a su propio escándalo y es su asistencia a eventos reales la que se pondrá en duda.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
