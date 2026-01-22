#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Post detención de Maduro

Liberaron en Venezuela al yerno de Edmundo González Urrutia

Se trata de Rafael Tudares Bracho, esposo de Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia, quien se encuentra exiliado en Madrid.

Edmundo González Urrutia. Crédito: Xinhua/StrEdmundo González Urrutia. Crédito: Xinhua/Str
Seguinos en
Por: 

Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, fue liberado en Venezuela, según informó su esposa que, además, agradeció “muy especialmente a todas y cada una de las personas” que la apoyaron “humanamente”, en su lucha.

Mirá tambiénLa CIDH denunció que hay cárceles clandestinas en Venezuela

"Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", señaló Mariana González de Tudares.

Rafael Tudares Bracho.Rafael Tudares Bracho.

En un posteo que publicó en su cuenta de la red social X y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, añadió: "Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”.

Mirá tambiénEl primer año de gestión de Trump: aranceles, intervenciones y amenazas de expansión

“Agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad y al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias", expresó

Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado. Crédito: Xinhua/StrEdmundo González Urrutia junto a María Corina Machado. Crédito: Xinhua/Str

Tudares también señaló: “A todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo".

Rafael Tudares Bracho.Rafael Tudares Bracho.

El yerno de González Urrutia había sido detenido el 7 de enero de 2025 cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Venezuela

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro