Israel interceptó la flotilla rumbo a Gaza y detuvo a Greta Thunberg

La joven activista sueca encabeza la iniciativa que busca abrir las restricciones sobre la Franja y brindar ayuda sanitaria.

Greta Thunberg y el líder de Sumud, Thiago Ávila, al momento de su detención.
 10:29

Varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fueron detenidas en el mar Mediterráneo cuando se acercaban a las costas de Gaza y sus pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí, indicó esta noche el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

La cancillería israelí señaló en una declaración que ha ofrecido y sigue ofreciendo a la flotilla una forma de entregar cualquier ayuda que tenga para Gaza "pacíficamente".

"La flotilla se rehúsa porque no está interesada en la ayuda, sino en la provocación", añadió la declaración. También indicó que la Armada israelí se acercó a la flotilla y le pidió modificar el rumbo.

Greta Thunberg al momento de su detención.Greta Thunberg al momento de su detención.

El gobierno israelí confirmó que entre las personas que fueron retenidas y luego trasladadas a un puerto israelí se encontraba la activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha publicado un vídeo en su perfil en la red social X en el que un militar israelí está inspeccionando las pertenencias de Thunberg. El vídeo está acompañado de un breve mensaje en el que asegura que "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

An Israeli navy vessel approaches Ashdod Port, carrying people detained by Israel from the Global Sumud Flotilla trying to deliver aid to Gaza, in southern Israel, October 2, 2025. REUTERS/Ammar AwadBarco israelí trasladando los detenidos de la flotilla. Crédito: REUTERS/Ammar Awad

El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En este último, viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

La misión de la Flotilla Global Sumud

De acuerdo con la flotilla, la iniciativa marítima internacional está integrada por alrededor de 50 embarcaciones civiles y más de 500 voluntarios de más de 40 países, y busca desafiar el bloqueo naval de Israel contra la Franja de Gaza y entregar alimentos y ayuda médica a los palestinos en medio del conflicto actual.

La flotilla zarpó desde puertos de varios países en agosto para unirse en Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario por mar. Durante el viaje, la flota ha sido objeto de ataques repetidos, incluyendo ataques con drones y "ataques de intimidación".

An Israeli Navy vessel arrives at Ashdod Port, after Israel intercepted some of the vessels of the Global Sumud Flotilla aiming to reach Gaza and break Israel's naval blockade, in southern Israel, October 2, 2025. REUTERS/Ammar AwadUn barco arribando al puerto Ashdod con miembros de la flotilla. Crédito: REUTERS/Ammar Awad

Algunos países, incluyendo Italia y Grecia, han exhortado a las autoridades israelíes a garantizar la seguridad de los participantes en la flotilla que se dirigía a Gaza y permitir las medidas de protección consular. En 2007, Israel impuso un bloqueo naval contra Gaza luego de que Hamas tomó el control del enclave.

