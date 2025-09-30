Los detalles tras el plan de paz de Trump por Gaza y las posturas en Medio Oriente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se adelantó en las celebraciones y definió a la bilateral de este lunes con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, como “potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización”, luego de presentar los 20 puntos del acuerdo de paz para Medio Oriente.
La búsqueda de un acuerdo sobre la situación en Franja de Gaza ha sido prioridad para Washington, en esta ocasión con un proyecto que aparenta ser más realista, pero no deja de contar con ambigüedades y objetivos complejos.
Donald Trump recibió a Benjamin Netanyahu este lunes en la Casa Blanca. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
Respecto a los detalles de la que podría ser la solución al incremento del conflicto de antaño en la región, pero que reflotó con fuerza desde octubre de 2023, Joaquín Bernardis, del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), habló en CyD Litoral.
Qué pasará con Hamás
Dentro de la totalidad de puntos, Joaquín Bernardis destacó la desmovilización de Hamas y una posibilidad de perdón o amnistía. “Se planteó coexistencia pacífica de aquellos combatientes y pesos pesados que se quieran desmovilizar”, indicó.
Sobre las dudas, Bernardis remarcó que se daría “estableciendo un país receptor, que todavía no se sabe cual es. Tiene puntos que se definieron bien, pero otros muy ambiguos. A priori uno dice Qatar porque la cabeza de Hamas está ahí, pero no está definido”.
Otro de los puntos importantes es cómo se va a gobernar políticamente. “Hasta 2023 se gobernaba por Hamás, pero ahora se establecería una junta de paz que estaría ‘auditada’ por un conjunto de tecnócratas palestinos, tampoco muy definidos”, comentó el especialista.
Esta Fuerza Internacional de Estabilización, tendrá control de Estados Unidos y contaría con la particular presencia de Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido entre 1997 y 2007.
Sobre el futuro de la organización terrorista, el estadounidense y el israelí coincidieron en si no aceptan la propuesta, avanzarían de forma ruda. Trump afirmó que Israel contaría con el "apoyo total" de Estados Unidos en dicha eventual situación, mientras que Netanyahu manifestó que "si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo aceptan y luego hacen todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí mismo".
Por qué no detuvieron a Netanyahu
El primer ministro de Israel posee orden de arresto por la Corte Penal Internacional (CPI). Arribó a Nueva York en el marco de la 80° Asamblea General de la ONU, pero como Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma que crea la institución, no tiene obligación de detenerlo.
Qué pasará con Gaza
El licenciado en Relaciones Internacionales se refirió también en CyD Litoral a la idea de “reconstrucción de Gaza”, la cual estará “a cargo de principales potencias y contará con ayuda humanitaria de la ONU y la Media Luna Roja”.
Desplazados de la Ciudad de Gaza este 30 de septiembre. Crédito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
“Se planea también, con un plan poco específico, que sea un hub de inversiones al estilo de los pequeños países de medio oriente o sudeste asiático como Singapur”, explicó también Bernardis
“Hay un cambio importante de la mentalidad de Trump, que originalmente era hacer de Gaza una riviera y que incluso había propuesta de movilizar toda la población fuera del país”, indicó el columnista y agregó: “Ahora se marcó una línea roja durante la semana pasada donde se dijo que Israel no debe anexar ni Gaza ni Cisjordania, como piensa parte del arco político israelí, y ahora sí establece que los palestinos tienen derecho a vivir en la franja”.
Qué dijeron Hamas y los países árabes
En relación a las posturas del lado de la organización terrorista palestina, aún no hay una postura clara ni respuestas oficiales.
Bernardis explicó que “Hamas está acorralado en cierto punto porque los principales países árabes (con Qatar y Egipto al frente), indonesia y turquía, dieron su apoyo, al igual que la autoridad nacional palestina, el otro arco político que gobierna principalmente Cisjordania”.
El comunicado conjunto completo de los ministros de Relaciones Exteriores.
Este lunes se dio una declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto en la que “dan la bienvenida al liderazgo del presidente Donald J. Trump y a sus sinceros esfuerzos por poner fin a la guerra en Gaza, y expresan su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz”.
El comunicado agrega que “los ministros afirman su disposición a comprometerse de manera positiva y constructiva con Estados Unidos y con las partes implicadas para finalizar el acuerdo y garantizar su implementación, de una manera que asegure paz, seguridad y estabilidad para los pueblos de la región”.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, figura clave en el rearmado político de Medio Oriente, escribió en X: "Elogio los esfuerzos y el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump para detener el derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto al fuego"
El mensaje de Erdogan en X.
Sobre el acercamiento de partes, Al Jazeera confirmó que durante su estadía en Washington, Netanyahu llamó a su homólogo qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque propiciado en su territorio con el objetivo de eliminar a autoridades de Hamas.
Los 20 puntos
1- Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.
2- Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.
3- Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.
4- Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos.
5- Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.
6- Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y al desarmarse.
7- Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza.
8- La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.
9- Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al exprimer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.
10- Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.
11- Se creará una zona económica especial en Gaza.
12- No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque "se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza".
13- Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente" y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.
14- Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos".
15- Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EE.UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.
16- Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.
17- En caso de que Hamás "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la ISF.
18- Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.
19- Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.
20- Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.
Más videos que te pueden interesar
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.