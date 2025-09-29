Trump acordó con Netanyahu un plan de paz con 20 puntos clave para terminar el conflicto en Gaza

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordó respaldar una propuesta de paz para Gaza.
El presidente estadounidense anunció un ambicioso plan que busca terminar con el conflicto y que implica la retirada de fuerzas, la liberación de rehenes y un gobierno de transición norteamericano en el enclave palestino.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordó respaldar una propuesta de paz para Gaza.
El anuncio fue presentado este lunes en una conferencia de prensa conjunta de ambos mandatarios. Allí, Trump aseguró que estaban "muy cerca" de lograr el acuerdo, en tanto que aguardará la respuesta del grupo militar de Hamas.
El plan presentado por la Casa Blanca consiste en 20 puntos para poner fin a casi dos años de guerra y definir el futuro de Gaza, incluyendo una retirada de las fuerzas israelíes del enclave palestino y la liberación de rehenes retenidos por Hamas.
"Quiero agradecer al Primer Ministro Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos visto durante tantos años, décadas, incluso siglos, y comenzar un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para toda la región", dijo Trump en la conferencia.
Las conversaciones en la Casa Blanca tuvieron lugar mientras los tanques israelíes se adentran vez más en el corazón de la ciudad de Gaza, luego de que Israel lance una de sus mayores ofensivas, bajo las órdenes de Netanyahu, con el objetivo de derribar los últimos reductos de Hamás.
Washington había presentado la semana pasada su plan de paz a los estados árabes y musulmanes en el marco de la Asamblea General de la ONU. Por eso, el principal objetivo de Trump en la reunión de este lunes era tratar de cerrar las brechas restantes con Netanyahu.
El Primer Ministro de Israel llegó a la Casa Blanca en limusina y fue recibido por el mismo Trump en persona con un apretón de manos, en contraste con la rechazo que Netanyahu tuvo el último viernes cuando fue su turno de hablar en la Asamblea General de la ONU, donde fue abucheado y decenas de delegados abandonaron la sala en protesta.
Los esfuerzos previos de alto el fuego respaldados por Estados Unidos han fracasado debido a la incapacidad de superar la brecha entre Israel y Hamás, con Netanyahu enfocado en continuar el enfrentamiento hasta que Hamás sea completamente desmantelado.
La posición de Netanyahu fue distinta luego de la reunión con Trump. Así lo declaró en la rueda de prensa de este lunes: "Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, [que] traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel" .
1- Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.
2- Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.
3- Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.
4- Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos.
5- Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.
6- Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y al desarmarse.
7- Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza.
8- La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.
9- Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al exprimer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.
10- Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.
11- Se creará una zona económica especial en Gaza.
12- No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque "se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza".
13- Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente" y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.
14- Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos".
15- Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EE.UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.
16- Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.
17- En caso de que Hamás "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la ISF.
18- Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.
19- Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.
20- Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.