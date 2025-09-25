Milei pidió ayuda a Netanyahu por los argentinos cautivos y reforzó el vínculo con Israel
En Nueva York, el presidente argentino mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, en medio de su gira por Estados Unidos. Reiteró su respaldo a Israel, habló sobre los rehenes y será premiado por el Congreso Judío Mundial.
Milei y Netanyahu se reunieron en Nueva York: hablaron sobre rehenes y cooperación bilateral.
El presidente Javier Milei mantuvo este jueves por la tarde una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Nueva York. El diálogo giró en torno a la situación de los ciudadanos argentinos secuestrados por Hamas, pero también incluyó cuestiones estratégicas sobre ciencia, tecnología y cooperación bilateral.
"Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar con las autoridades israelíes", informó la Oficina del Presidente.
Apoyo a Israel y críticas a Occidente
Milei ha manifestado un apoyo firme al Estado de Israel desde el inicio de su mandato, alineándose con Netanyahu en un contexto de creciente tensión internacional. Esta semana, varios países europeos reconocieron al Estado Palestino, lo que desató duras críticas del premier israelí.
Milei y Netanyahu se reunieron en Nueva York: hablaron sobre rehenes y cooperación bilateral.
“Denunciaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de la Tierra de Israel. Esto no sucederá”, advirtió Netanyahu, anticipando su discurso ante la Asamblea de la ONU.
Actividades religiosas y agenda con la colectividad
Previo a la bilateral con Netanyahu, Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento Lubavitch, una tradición que ya había cumplido antes de asumir como presidente. Lo acompañaron su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo, Luis Petri y el canciller Gerardo Werthein.
Lo acompañaron su hermana Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo, Luis Petri y el canciller Gerardo Werthein.
Por la noche, el presidente argentino tiene previsto recibir un premio del Congreso Judío Mundial y reunirse con su titular, Ronald Lauder, además del director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
Regreso a Argentina y nueva aparición pública
Está previsto que Milei regrese al país esta misma noche: su vuelo despegaría a las 22 (hora argentina) y llegaría a Ezeiza a las 8.30 del viernes. Aunque aún no se informó su agenda para mañana, fuentes oficiales confirmaron que el sábado encabezará un acto en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en La Rural, junto a Daniel Scioli.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.