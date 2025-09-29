Estados Unidos planea mandar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania mediante aliados europeos
La probabilidad fue presentada por el vicepresidente estadounidense J.D Vance.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibiendo a su par ucraniano Volodymyr Zelenskiy en Nueva York. Crédito: REUTERS/Al Drago
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este domingo que la Casa Blanca está considerando un plan para que los aliados europeos de la OTAN compren misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense y los transfieran a Ucrania, aunque la decisión final corresponde al presidente Donald Trump.
"Sé que estamos teniendo conversaciones en este momento sobre ese tema", dijo Vance en Fox News. "Lo estamos viendo", dijo. "Ciertamente, estamos viendo una serie de solicitudes de los europeos".
JD Vance. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque
Al ser consultado sobre si estaba personalmente cómodo con Ucrania recibiendo misiles Tomahawk y "la amenaza que eso podría representar", Vance evitó responder directamente, indicando que Trump tomará la "determinación final ... sobre lo que es mejor para los Estados Unidos de América".
Según los medios de comunicación estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propuso el acuerdo durante su reunión con Trump al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana pasada. Y afirmó que Trump le dijo: "Vamos a trabajar en ello".
Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper
Vance destacó que la Administración Trump adoptó un cambio de política más amplio que presiona para que Europa asuma una mayor carga. "Ya no estamos simplemente dando toneladas de dinero y armas, lo que estamos haciendo es pedir a los europeos que compren esas armas".
Mientras tanto, pidió a Rusia que "venga a la mesa y realmente hable seriamente sobre la paz".
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Crédito: Sputnik/Alexander Kazakov
Tomahawk es un misil de crucero de ataque terrestre subsónico de largo alcance de fabricación estadounidense con un alcance operativo de 460-2.500 kilómetros, dependiendo de la variante. Este alcance podría permitir ataques en áreas cerca de Moscú si los misiles fueron desplegados desde partes de Europa.
