Medio Oriente

Multitudinarias manifestaciones en Israel y Alemania a favor del fin de la guerra

Miles de manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv y exigieron el alto el fuego y el retorno de los rehenes a sus casas. En Berlín, por su parte, se produjo una de las mayores movilizaciones masivas en contra de la ofensiva israelí sobre el enclave gazatí. Se trata de una de las más grandes de los últimos meses y fue apoyada por diversas organizaciones sociales.