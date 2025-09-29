Multitudinarias manifestaciones en Israel y Alemania a favor del fin de la guerra
Miles de manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv y exigieron el alto el fuego y el retorno de los rehenes a sus casas. En Berlín, por su parte, se produjo una de las mayores movilizaciones masivas en contra de la ofensiva israelí sobre el enclave gazatí. Se trata de una de las más grandes de los últimos meses y fue apoyada por diversas organizaciones sociales.
Manifestación en Tel Aviv a favor del fin de la guerra y el regreso a casa de "todos los rehenes", vivos y muertos.
En un fin de semana marcado por manifestaciones de protesta en Israel y Alemania, con un claro mensaje a favor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el brazo armado de Hamás declaró que "perdió contacto" con dos rehenes durante los intensos bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza de las últimas cuarenta y ocho horas.
No es la primera vez que el grupo yihadista palestino asegura haber perdido el contacto con un rehén, como fue el caso de un israelí-estadounidense liberado pocos días después de un anuncio de esta clase. Desde el inicio de su ofensiva en Ciudad de Gaza, el ejército israelí ha ordenado a los palestinos dirigirse hacia el sur en varias ocasiones.
Casi 50 personas siguen secuestradas en Gaza. El ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel provocó la muerte de más de 1.200 personas del lado israelí, en su mayoría civiles. De las 251 personas secuestradas durante el masivo atentado, 47 siguen secuestradas en la Franja de Gaza.
Entre 60.000 y 100.000 personas participaron este sábado en protestas "contra el genocidio en la Franja de Gaza", convocadas en Berlín.
El ejército israelí considera que 25 de ellas están muertas. La respuesta israelí al ataque de Hamás ha causado más de 66.000 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del réghimen de Hamás, consideradas fiables por la ONU.
Netanyahu, entre la espada y la pared
Miles de israelíes se congregaron este sábado por la noche en Tel Aviv para pedir un acuerdo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, dos días antes del encuentro previsto entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en Washington.
Los manifestantes desplegaron pancartas al llegar a la que se conoce como Plaza de los Rehenes, en las que podía leerse una de sus principales consignas: "Todos los rehenes, regrésenlos a casa ahora".
"Lo único que puede impedir el descenso al abismo es un acuerdo completo y global que ponga fin a la guerra y traiga a todos los rehenes y los soldados a sus casas", declaró Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, aún cautivo en Gaza.
Ronen Ohel, cuyo hermano Alon Ohel sigue retenido en Gaza, pidió a Netanyahu lograr un acuerdo de tregua. Sin embargo, el ministro israelí de extrema derecha encargado de la de seguridad nacional, Itamar Ben Gvir, advirtió a Netanyahu sobre la firma de un acuerdo. "Señor primer ministro, usted no tiene el mandato para poner fin a la guerra sin la derrota total del Hamás", escribió Ben Gvir en X.
El grupo Hamás, considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países. La guerra en Gaza estalló después de que militantes palestinos liderados por Hamás atacaran Israel el 7 de octubre de 2023.
Ese ataque provocó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. La ofensiva militar de represalia de Israel mató desde entonces al menos a 65.926 personas, también en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, cifras que la ONU considera fiables.
"¡Detengan la masacre!"
Según algunas fuentes, unas 100 000 personas participaron, según los organizadores, en masivas protestas este sábado contra los ataques israelíes en Gaza convocadas en Berlín por varias organizaciones, en una de las mayores movilizaciones que han tenido lugar en Alemania desde que empezó la ofensiva sobre el enclave.
La Policía, en cambio, estimó en 60 000 el total de participantes, aunque no descartó que fueran más personas.
Una portavoz policial, Anja Dierschke, afirmó que la manifestación se desarrolló de forma "absolutamente pacífica", aunque otra protesta secundaria por Palestina, en el barrio de Kreuzberg, fue disuelta después de que cometieran en ella delitos como resistencia a la autoridad y uso de pirotecnia no autorizada, lo que obligó a los agentes a realizar varias detenciones entre los participantes.
Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, se dirige a la Asamblea General de la ONU.
Los organizadores de la marcha principal, una plataforma que agrupa a ONG, activistas y a la comunidad palestina y que ha recibido además el respaldo del partido La Izquierda, se habían marcado como objetivo batir un récord de participantes y aseguraron que en total salieron a las calles de la capital de Alemania unas 100.000 personas.
"Hemos sacado a las calles la opinión mayoritaria de la población y hemos enviado una señal clara a Friedrich Merz y al Gobierno: el fin de todos los acuerdos armamentísticos con Israel, la presión a través de sanciones y el reconocimiento de Palestina deberían haberse dado hace tiempo", declaró la líder de La Izquierda Ines Schwerdtner, según un comunicado, al término de la marcha.
La marcha principal desembocó en la Columna de la Victoria, en el céntrico parque de Tiergarten, donde están previstas actuaciones musicales de diversos artistas -entre ellos el violinista judío Michael Barenboim o el rapero alemán KIZ- hasta bien entrada la noche.
Los participantes en la manifestación corearon lemas como "Free Palestine" o "Viva Palestina" y portaban mayoritariamente banderas palestinas y pancartas con textos como "¡Detengan la masacre!" o "El nunca más es para todos".
La policía berlinesa desplegó a 1.800 agentes para mantener el orden. En Düsseldorf también hubo una marcha a favor de los palestinos, que congregó a varios cientos de manifestantes. La policía local alabó el que la marcha se desarrollara en forma pacífica.
No quieren a Hamás en el gobierno
El líder palestino Mahmud Abás rechazó días atrás cualquier futuro papel de Hamás en el gobierno y condenó el antisemitismo, en un discurso ante la ONU en el que pidió a todos lo países que reconozcan el Estado de Palestina, frente a las amenazas de anexión por parte de Israel.
Días después de que Francia convocara una cumbre sobre el conflicto y de que varios países de Occidente reconocieran el Estado de Palestina, el veterano líder de 89 años se vio obligado a dirigirse a la Asamblea General de la ONU por videoconferencia por la decisión de Estados Unidos de denegarle el visado para viajar a Nueva York.
Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania, adoptó un tono moderado para dirigirse a Israel y Estados Unidos, y mostró su rechazo al grupo islamista armado Hamás, que controla la Franja de Gaza y que es considerado como terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.
"Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza. Hamás y otras facciones tendrán que entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina", declaró Abás en un mensaje de vídeo dirigido a la Asamblea General de la ONU.
Asimismo, el líder palestino se distanció por completo del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás contra Israel y rechazó las constantes acusaciones de que el pueblo palestino es antisemita.
"A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamás llevó a cabo el 7 de octubre, acciones que tuvieron como objetivo a civiles israelíes y los tomaron como rehenes, porque estos ataques no representan al pueblo palestino, ni representan su justa lucha por la libertad y la independencia", afirmó Abás.
"Rechazamos que se confunda la solidaridad con la causa palestina y la cuestión del antisemitismo, algo que rechazamos basándonos en nuestros valores y principios", añadió. Abás también también calificó los casi dos años de guerra en Gaza como "uno de los capítulos más horribles de los siglos XX y XXI", lo que implícitamente lo equipara al Holocausto.
El líder palestino pidió la creación de un comité liderado por la Autoridad Palestina para que gobierne temporalmente en la Franja de Gaza.
Bombardean supuestas posiciones de Hezbolá
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo haber atacado supuestas instalaciones de almacenamiento de armas de la milicia chiita Hezbolá en el sur del Líbano, sin entregar la ubicación exacta de los objetivos.
Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano reportó bombardeos en las zonas de Al Maidan, Kfar Reman y Al Yarmaq, en el sur del país.
"Las FDI atacaron depósitos de armas de Hezbolá en el sur del Líbano, utilizados por la organización terrorista para perpetrar atentados contra Israel", señaló un comunicado militar, que definió estas infraestructuras como "una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano".
El texto añadió que las fuerzas israelíes "continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel". Israel realiza ataques casi diarios contra territorio libanés pese al alto al fuego en vigor desde noviembre, alternando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas con operaciones más amplias que asegura dirigir contra la infraestructura y los arsenales de Hezbolá.
Hezbolá se encuentra bajo intensa presión para que entregue sus armas, y el Ejército libanés ha elaborado un plan para desarmarlo, comenzando por el sur. El propio Líbano se enfrenta a la presión diplomática de Estados Unidos para actuar contra la milicia. Pese a ello, el líder de Hezbolá, Naim Qasem, afirmó durante un discurso ante simpatizantes el sábado que el grupo no permitirá su desarme.
Hezbolá fue el único grupo armado importante al que se le permitió conservar sus armas tras la guerra civil libanesa, debido a que luchaba contra la continua ocupación israelí en el sur.
En octubre de 2023, comenzó a lanzar cohetes contra Israel en apoyo de Hamás -grupo considerado terrorista por la UE- en Gaza. Meses de intercambio de fuego escalaron hacia una guerra en septiembre de 2024, hasta que dos meses más tarde se alcanzó un cese de las hostilidades.
Donald Trump insinuó que el acuerdo sobre Gaza "está bien encaminado"
El presidente de Estados Unidos, que en las últimas horas habló de estar ante "una oportunidad real para lograr algo grande" en la franja, tenía previsto reunirse este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Quiere alcanzar "un marco de entendimiento que ponga fin a casi dos años de conflicto armado".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que se encontraba optimista frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto de Gaza, asegurando que existe una "una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente", horas antes de una conversación que sostendrá este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Trump no entregó detalles específicos sobre un posible acuerdo de alto al fuego a cambio de la liberación de los rehenes que siguen en manos del movimiento Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, pero el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó en Fox que altos funcionarios de la potencia norteamericana participan de las negociaciones.
"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente", publicó Trump en su red Truth Social. "Estamos todos a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", escribió en letras mayúsculas. Funcionarios de su Gobierno aseguraron que en la reunión del lunes con Netanyahu se buscará alcanzar un marco para el acuerdo.
Durante un intercambio con periodistas el viernes, Trump había afirmado creer haber alcanzado un "acuerdo" para poner fin al conflicto, luego de que el gobierno de Estados Unidos presentara a principios de semana un nuevo plan de paz a Netanyahu y varios países árabes y musulmanes.
"Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra", prometió el presidente estadounidense.
Según una fuente diplomática, el plan estadounidense, de 21 puntos, incluye un alto al fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino, la retirada israelí y el futuro gobierno de Gaza sin Hamás.
Medios británicos señalaron que el ex primer ministro Tony Blair podría desempeñar un papel destacado en la transición en Gaza. Vance, en tanto, se describió a sí mismo como "cautamente optimista" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
"Me siento más optimista sobre la situación actual que sobre la que hemos tenido en los últimos meses, pero seamos realistas, estas cosas pueden descarrilarse en el último minuto", declaró.
