Alerta roja en Valencia: lluvias torrenciales reavivan el recuerdo de la DANA que dejó más de 200 muertos

La Comunidad Valenciana se encuentra nuevamente en alerta roja por lluvias torrenciales, apenas once meses después de la devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que, en octubre de 2024, causó más de 200 muertes y dejó a miles de personas afectadas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel máximo de alerta debido a la previsión de precipitaciones intensas que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas, lo que representa un "peligro extraordinario" para la región.
La DANA de 2024: una tragedia que marcó a Valencia
El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana fue golpeada por una DANA que provocó lluvias torrenciales sin precedentes. En localidades como Turís, se registraron hasta 771,8 litros por metro cuadrado en solo tres horas, una cantidad equivalente a la precipitación acumulada en 21 meses.
Las inundaciones resultantes desbordaron ríos y barrancos, arrasaron viviendas, vehículos e infraestructuras, y causaron la muerte de al menos 232 personas en toda España, siendo la mayoría en la Comunidad Valenciana.
Reacciones ante la nueva alerta
La activación de la alerta roja ha generado preocupación entre los ciudadanos y autoridades locales. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha reunido con los alcaldes de los municipios más afectados para coordinar medidas de prevención y respuesta ante posibles inundaciones.
Se han reforzado los servicios de emergencia y se han suspendido las clases en algunas localidades para garantizar la seguridad de la población. Además, se han habilitado refugios temporales y se han distribuido kits de emergencia con alimentos y suministros básicos.
Sin embargo, la memoria de la tragedia de 2024 ha avivado las críticas hacia la gestión gubernamental. Vecinos de Valencia han organizado una undécima manifestación exigiendo la dimisión de Mazón, a quien acusan de una "gestión homicida de las emergencias".
Los manifestantes han coreado consignas como "No queremos un asesino como presidente" y "No son muertos, son asesinados", recordando la falta de preparación y respuesta ante la catástrofe anterior.
La tragedia de la DANA de 2024 ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la infraestructura y los protocolos de emergencia en la Comunidad Valenciana.
Expertos en meteorología y gestión de riesgos han señalado que, aunque las alertas meteorológicas fueron emitidas con antelación, la falta de medidas preventivas y la insuficiente coordinación entre las distintas administraciones contribuyeron a la magnitud de los daños.
Además, se ha destacado la importancia de invertir en sistemas de drenaje y en la educación de la población sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia.
En este contexto, la nueva alerta roja representa una oportunidad para evaluar las lecciones aprendidas y fortalecer las capacidades de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.
La colaboración entre autoridades locales, regionales y nacionales, así como la participación activa de la ciudadanía, serán clave para mitigar los riesgos y proteger a las comunidades vulnerables.
