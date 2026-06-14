Crimen en Manta

Investigan el homicidio de una fiscal y su hermana en Ecuador

La fiscal Alexandra Bravo y su hermana, Emperatriz. La Fiscalía dijo que impulsará todas las acciones necesarias para identificar, procesar y sancionar a los responsables del doble asesinato. Bravo se dedicó a investigar diversos casos de delincuencia organizada, homicidios, sicariatos y secuestros.