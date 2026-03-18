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Irán confirmó la muerte de Alí Larijani

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó la muerte de su presidente tras un ataque aéreo, un hecho que eleva las tensiones en la región.

Larijani era el "negociador nuclear" de Irán. Archivo.Larijani era el "negociador nuclear" de Irán. Archivo.
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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes (17.03.2026) la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo.

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Alí Larijani", declaró el Consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también murieron en el ataque.

"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", añadió.

También murió Gholamreza Soleimani

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes (17.03.2026) la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia) en los bombardeos, según informaron agencias oficiales.

La muerte de Soleimani, comandante de la milicia Basij los últimos seis años, había sido anunciada por el Ejército israelí este martes, que dijo que murió en "un ataque preciso" de la fuerza aérea en Teherán.

La Guardia Revolucionaria, en un comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, vinculadas con este cuerpo militar, explicó que Soleimani murió "en un ataque terrorista" y elogió el papel "estratégico e inigualable" del comandante dentro de la Basij.

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