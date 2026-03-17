Escalada en Medio Oriente

Israel confirmó que abatió al máximo responsable de seguridad de Irán en un ataque aéreo

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. En la misma operación fue eliminado el jefe de la milicia Basij, Golamreza Soleimani.