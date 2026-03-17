Israel confirmó que abatió al máximo responsable de seguridad de Irán en un ataque aéreo
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. En la misma operación fue eliminado el jefe de la milicia Basij, Golamreza Soleimani.
Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Foto: NA.
En una jornada marcada por la intensificación de las operaciones militares, el Gobierno de Israel confirmó este martes haber eliminado a Alí Lariyani, considerado el máximo responsable de la estrategia de seguridad y defensa de la República Islámica de Irán.
Lariyani, quien se desempeñaba como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, murió durante un bombardeo de precisión ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre objetivos estratégicos en Teherán.
La noticia fue comunicada oficialmente por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien destacó que este golpe forma parte de la estrategia para "cortar la cabeza del pulpo" y neutralizar la capacidad operativa del régimen persa.
"Lariyani se ha unido en las profundidades del infierno al fallecido líder supremo Alí Jamenei", sentenció Katz, vinculando este deceso a la serie de bajas de alto perfil que la administración de Teherán ha sufrido desde el inicio de las hostilidades abiertas el pasado 28 de febrero.
Lariyani murió durante un bombardeo en Teherán. Crédito: Reuters.
Doble impacto: el fin de la milicia Basij
La operación israelí no solo alcanzó a Lariyani. Las FDI confirmaron que en el mismo marco de ataques aéreos fue abatido Golamreza Soleimani, el comandante en jefe de la milicia paramilitar Basij. Esta fuerza es el brazo represivo interno de la Guardia Revolucionaria y es señalada internacionalmente por la persecución sistemática de disidentes y civiles dentro de Irán.
Según el comunicado oficial israelí, la eliminación de Soleimani representa un "golpe de gracia" a las estructuras de control social y mando paramilitar del país asiático.
La inteligencia israelí habría rastreado los movimientos de ambos jerarcas durante las últimas 48 horas, aprovechando un momento de reunión de la cúpula militar para lanzar el ataque que terminó con sus vidas y las de al menos otros diez oficiales de alto rango.
Estos asesinatos selectivos se producen en un escenario de vacío de poder sin precedentes en Irán. Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei a principios de mes, su hijo Mojtaba Jamenei fue designado como nuevo líder supremo, aunque su autoridad es cuestionada por diversos sectores y bajo la constante amenaza de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos.
El ministro Katz adelantó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha sido informado sobre la "aceleración de los cambios en la cúpula iraní". Con la desaparición de figuras históricas como Lariyani, quien también fue un actor clave en las negociaciones nucleares de décadas pasadas, Irán pierde a sus arquitectos de defensa en el momento más crítico de su historia moderna.
La noticia fue comunicada oficialmente por el ministro de Defensa, Israel Katz. Foto: Reuters/DW.
Impacto en la región y alerta máxima
La comunidad internacional observa con preocupación la respuesta que pueda emanar de los sectores remanentes de la Guardia Revolucionaria.
Mientras Israel asegura que continuará operando con "gran intensidad" para destruir la infraestructura de lanzamiento de misiles iraní, en las capitales árabes y en Occidente crece el temor por una represalia desproporcionada que involucre a actores regionales o células dormidas en el exterior.
Por el momento, Teherán no ha emitido un comunicado oficial confirmando las muertes, manteniendo un hermetismo que alimenta la incertidumbre sobre quién lleva hoy las riendas de la seguridad en el país.