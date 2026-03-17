Irán lanzó una dura advertencia contra la Argentina tras acusar a Milei de "cruzar una línea roja"
A través de un editorial en un medio oficialista, el régimen de Teherán acusó al presidente argentino de alinearse con el "eje estadounidense-sionista" y de promover la "iranofobia" tras sus recientes declaraciones en Nueva York.
Irán acusó a Milei de "cruzar una línea roja". Foto: Gentileza.
La relación diplomática entre Argentina y la República Islámica de Irán ha alcanzado su punto de máxima tensión en décadas. El régimen de Teherán acusó formalmente al presidente Javier Milei de haber "cruzado una línea roja" tras sus recientes declaraciones internacionales.
La advertencia llegó a través del Tehran Times, el principal diario en inglés de Irán y reconocido portavoz del establishment político y religioso del país, donde se advirtió que Argentina deberá enfrentar una "respuesta proporcionada" por su actual política exterior.
El detonante de esta escalada fue el discurso que el mandatario argentino brindó el pasado 9 de marzo en la Yeshiva University, en Nueva York. En dicha oportunidad, Milei calificó a Irán como un "enemigo de la Argentina", fundamentando su postura en la responsabilidad atribuida a la nación persa por los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
Además, el presidente se definió como un aliado estratégico de los Estados Unidos e Israel, una posición que Teherán interpreta como una hostilidad directa.
El régimen de Teherán acusó formalmente al presidente Javier Milei. Foto: Agencia Efe.
Acusaciones de "iranofobia"
El editorial firmado por Saleh Abidi Maleki, titulado “Milei, Quo Vadis?” (Milei, ¿a dónde vas?), sostiene que el gobierno libertario no actúa bajo intereses nacionales, sino impulsado por "presiones externas". Según el régimen iraní, la Casa Rosada se ha convertido en una pieza clave del "proyecto de iranofobia" liderado por lo que denominan el "eje estadounidense-sionista".
El texto es particularmente duro al calificar a la Argentina como "el Israel de América Latina". El régimen iraní sugiere que grupos de influencia vinculados a la inteligencia israelí han penetrado en los centros de decisión de Buenos Aires, utilizando al país como una base de operaciones logísticas y de espionaje contra los intereses de Teherán en la región.
La advertencia de Irán no solo se limita a lo retórico. El artículo menciona que "Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles" y que la respuesta de Teherán será proporcional a la enemistad declarada por Milei. Este lenguaje ha encendido las alarmas en las agencias de seguridad locales, dado el historial de ataques terroristas en suelo argentino.
Cabe recordar que la justicia argentina ha señalado en reiteradas instancias a ex altos funcionarios iraníes como autores intelectuales de la voladura de la AMIA. Sin embargo, el Tehran Times volvió a rechazar estas acusaciones en su reciente publicación, tildándolas de fabricaciones políticas destinadas a aislar a Irán.
El presidente se definió como un aliado estratégico de los Estados Unidos e Israel. Crédito: Reuters.
Un escenario de aislamiento diplomático
Actualmente, el vínculo entre ambos países es casi inexistente. Tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos y las instalaciones nucleares iraníes en 2025, el gobierno de Milei decidió cerrar la embajada argentina en Teherán por motivos de seguridad.
Mientras algunos sectores del oficialismo presionan por la expulsión definitiva del personal diplomático persa, otros expertos en política exterior de la Cancillería sugieren cautela para evitar una escalada que pueda derivar en represalias de mayor impacto sobre la seguridad nacional o los intereses argentinos en el exterior.
Con la advertencia de la "línea roja", el conflicto ha dejado de ser meramente discursivo para entrar en una zona de riesgo geopolítico incierto.