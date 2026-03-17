Tensión diplomática

Irán lanzó una dura advertencia contra la Argentina tras acusar a Milei de "cruzar una línea roja"

A través de un editorial en un medio oficialista, el régimen de Teherán acusó al presidente argentino de alinearse con el "eje estadounidense-sionista" y de promover la "iranofobia" tras sus recientes declaraciones en Nueva York.