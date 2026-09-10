Un autobús turístico volcó en los Alpes suizos, en el sureste del país, dejando varios muertos y heridos, según informa la policía local.
Un accidente de autobús deja varias personas muertas en los Alpes
Según los informes, el autobús salió de los Países Bajos el lunes y se encontraba de viaje de un día desde Austria cuando volcó entre Susch y Zernez, en la región de los Grisones, a última hora de la tarde del jueves.
El autobús volcó entre Susch y Zernez, en la región de los Grisones, a última hora de la tarde del jueves.
Un numeroso equipo de rescate, equipado con varios helicópteros, fue desplegado en el lugar de los hechos.
Turistas procedentes de Países Bajos
Según una portavoz de la Asociación General Holandesa de Empresas de Viajes, en nombre del turoperador OAD, a bordo del autobús viajaban unos 48 pasajeros holandeses.
El portavoz declaró al periódico holandés De Telegraaf que aún no podían precisar cuántas personas habían muerto o resultado heridas.
Las imágenes difundidas por los medios de comunicación suizos muestran un autobús volcado de lado junto a una estrecha carretera rural, donde se encuentran numerosas ambulancias mientras grupos de rescatistas trabajan en el lugar.
El trayecto del viaje turístico
Según los informes, el autobús salió de los Países Bajos el lunes y se encontraba de viaje de un día a Suiza desde Austria cuando ocurrió el accidente.
Zernez es el punto de entrada para los visitantes al Parque Nacional Suizo, una vasta reserva alpina que se extiende a lo largo de más de 100 kilómetros cuadrados (40 millas cuadradas) por el valle montañoso de Engadina.