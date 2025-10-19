Al menos 17 muertos tras el vuelco de un micro turístico en Pernambuco, Brasil
El accidente ocurrió el viernes por la noche en la BR‑423, entre Paranatama y Saloá, al noreste de Brasil. El micro transportaba a más de 40 pasajeros desde Bahía. Hay una veintena de heridos y se investiga una falla en los frenos. Lula y los gobernadores regionales expresaron su pesar.
El micro turístico volcó en la BR-423 y dejó al menos 17 muertos y una veintena de heridos.
Un trágico accidente en el estado brasileño de Pernambuco dejó un saldo de al menos 17 personas fallecidas y una veintena de heridos. El siniestro se produjo en la noche del viernes en la carretera BR‑423, en el tramo que conecta Paranatama con Saloá, cuando un micro turístico perdió el control y volcó tras varios impactos.
El colectivo transportaba unos 40 pasajeros, la mayoría oriundos del estado de Bahía, que regresaban de un viaje de compras a Santa Cruz do Capibaribe. La Policía Rodoviaria Federal (PRF) confirmó que el vehículo primero cruzó de carril, chocó contra rocas, volvió a su ruta original y finalmente volcó tras impactar un terraplén de arena.
Falla mecánica y ausencia de cinturones
Las primeras pericias apuntan a una posible falla en el sistema de frenos, aunque el conductor del micro dio negativo en el test de alcoholemia. El vehículo pertenecía a la empresa BF Turismo y tenía autorización vigente para operar, según informaron medios brasileños como G1 Globo y CNN Brasil.
Entre las víctimas fatales hay 11 mujeres, 4 hombres y una persona no identificada. Eran oriundas de distintos municipios de Bahía y Minas Gerais. Los cuerpos fueron trasladados a los institutos de medicina legal de Caruaru y Recife, donde continúa la identificación con ayuda de fichas papiloscópicas enviadas por las autoridades locales.
Lula da Silva lamentó la tragedia y ofreció su apoyo a los familiares de las víctimas.
Heridos, rescate y conmoción nacional
El hospital regional Dom Moura de Garanhuns atendió a la mayoría de los heridos. Dos de ellos permanecen en estado grave. La operación de rescate involucró a bomberos, policía, servicios médicos y el Instituto de Criminalística. La carretera BR‑423 estuvo cerrada hasta las 4:00 del sábado.
Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron el micro completamente volcado, con ventanas destruidas y varios pasajeros asistidos en el lugar, algunos sin cinturón de seguridad. La PRF señaló que varias personas fueron expulsadas del vehículo, lo que agrava la sospecha de falta de cumplimiento de normas viales.
Repercusiones oficiales y duelo regional
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó el hecho y expresó su solidaridad con los afectados. “Con profunda tristeza me enteré del grave accidente que se cobró la vida de al menos 17 personas”, escribió en redes sociales. La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, suspendió parte de su agenda en China para seguir la situación de cerca.
Jerônimo Rodrigues, gobernador de Bahía, también expresó su pesar y ordenó asistencia médica y técnica desde su provincia. Por su parte, la empresa BF Turismo envió un equipo especial a Pernambuco para colaborar con las autoridades y brindar apoyo a los familiares de las víctimas.
Investigación en curso
La Policía Civil de Pernambuco continúa investigando las causas del accidente. Luciano Holanda, jefe de la PRF en Garanhuns, indicó que la hipótesis del fallo en los frenos es la más sólida por el momento, aunque no se descartan otros factores.
El hecho ha generado conmoción nacional y abrió un nuevo debate en torno a la seguridad vial en los viajes turísticos interprovinciales, especialmente en regiones del nordeste brasileño con fuerte actividad comercial informal.
