Tragedia en ruta

Al menos 17 muertos tras el vuelco de un micro turístico en Pernambuco, Brasil

El accidente ocurrió el viernes por la noche en la BR‑423, entre Paranatama y Saloá, al noreste de Brasil. El micro transportaba a más de 40 pasajeros desde Bahía. Hay una veintena de heridos y se investiga una falla en los frenos. Lula y los gobernadores regionales expresaron su pesar.