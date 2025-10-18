Choque frontal entre auto y camioneta interrumpió tránsito en el Túnel Subfluvial

Este sábado por la mañana, un accidente vial interrumpió el tránsito en el Túnel Subfluvial. El siniestro involucró a una camioneta y un automóvil que colisionaron de frente mientras circulaban por el corredor vial.
El siniestro ocurrió provocó demoras en la conexión entre Paraná y Santa Fe. Aunque los vehículos sufrieron importantes daños, no se registraron heridos.
Este sábado por la mañana, un accidente vial interrumpió el tránsito en el Túnel Subfluvial. El siniestro involucró a una camioneta y un automóvil que colisionaron de frente mientras circulaban por el corredor vial.
Los vehículos involucrados fueron una Volkswagen Amarok y un Honda HRV. Según los primeros reportes, la conductora del Honda, que se dirigía hacia Santa Fe, habría perdido el control del automóvil y chocó contra la camioneta que transitaba en sentido contrario.
Personal del Túnel Subfluvial trabajó durante casi una hora para retirar los vehículos del lugar, lo que permitió que la circulación se reanudara posteriormente. Durante este tiempo, el tránsito entre Paraná y Santa Fe estuvo interrumpido hasta que se despejó la vía.
Las autoridades confirmaron que el siniestro solo provocó daños materiales, sin registrarse personas heridas ni terceros involucrados que complicaran la situación.
Tras el accidente, las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de seguridad vial y cumplir con las leyes de tránsito. Este tipo de siniestros refuerza la necesidad de mantener la precaución al conducir, especialmente en corredores de alta circulación como el Túnel Subfluvial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.