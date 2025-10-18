#HOY:

Choque frontal entre auto y camioneta interrumpió tránsito en el Túnel Subfluvial

El siniestro ocurrió provocó demoras en la conexión entre Paraná y Santa Fe. Aunque los vehículos sufrieron importantes daños, no se registraron heridos.

La conductora del automóvil perdió el control e impactó contra la camioneta.
 15:08
 / 
Por: 

Este sábado por la mañana, un accidente vial interrumpió el tránsito en el Túnel Subfluvial. El siniestro involucró a una camioneta y un automóvil que colisionaron de frente mientras circulaban por el corredor vial.

Los vehículos involucrados fueron una Volkswagen Amarok y un Honda HRV. Según los primeros reportes, la conductora del Honda, que se dirigía hacia Santa Fe, habría perdido el control del automóvil y chocó contra la camioneta que transitaba en sentido contrario.

Intervención y normalización del tránsito

Personal del Túnel Subfluvial trabajó durante casi una hora para retirar los vehículos del lugar, lo que permitió que la circulación se reanudara posteriormente. Durante este tiempo, el tránsito entre Paraná y Santa Fe estuvo interrumpido hasta que se despejó la vía.

El tránsito volvió a la normalidad luego del retiro de los vehículos.

Las autoridades confirmaron que el siniestro solo provocó daños materiales, sin registrarse personas heridas ni terceros involucrados que complicaran la situación.

Prevención

Tras el accidente, las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de seguridad vial y cumplir con las leyes de tránsito. Este tipo de siniestros refuerza la necesidad de mantener la precaución al conducir, especialmente en corredores de alta circulación como el Túnel Subfluvial.

