Siniestros viales en aumento: piden informes sobre zonas críticas en Santa Fe
La concejala Jorgelina Mudallel solicitó al Ejecutivo local información detallada sobre los puntos con mayor cantidad de accidentes, con el objetivo de impulsar medidas que reduzcan el riesgo y fortalezcan la seguridad urbana.
Aristóbulo del Valle y Callejón Funes fue señalada como esquina crítica. Crédito: Manuel Fabatía.
La concejala Jorgelina Mudallel presentó un pedido de informes al municipio de Santa Fe para conocer qué medidas se están tomando frente al aumento de los siniestros viales en la ciudad. “Queremos información oficial para poder tomar decisiones porque observamos que hay muchos siniestros viales desde hace tiempo”, explicó.
Mudallel lamentó que las víctimas fatales sigan siendo parte de una realidad que podría evitarse con políticas más activas de prevención. “El municipio no pone semáforos, no pone reductores de velocidad y en ese sentido no vemos una política de prevención. Hay que prevenir accidentes y cuidar la vida de la gente”, sostuvo.
Zonas críticas
El pedido de informes busca que el Ejecutivo municipal, a través del Observatorio de Seguridad Vial, identifique los puntos más peligrosos y detalle las acciones realizadas. “Tenemos propuestas vinculadas a la colocación de semáforos en zonas críticas como Bernardo de IrigoyenyGorriti,Aristóbulo del Valle y Quintana,Aristóbulo del Valle y Callejón Funes”, precisó la concejala.
Cruces como Bernardo de Irigoyen y Gorriti requieren atención especial por la frecuencia de accidentes.
Mudallel señaló que las estadísticas y la experiencia vecinal demuestran que “todo el tiempo pasan situaciones que tienen que ver con siniestros viales y no pasa nada”.
En esta línea, recordó que, aunque se aprobaron 30 semáforos inteligentes en el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), su bancada no acompañó la medida, pero ahora buscan que se aproveche esa herramienta. “Queremos que esos semáforos se emplazen en lugares críticos donde suceden los siniestros viales”, remarcó.
Infraestructura
La concejala advirtió que la problemática se agrava fuera del microcentro, donde las condiciones viales son más precarias. “Seguramente hay casos que tienen que ver con el mal estado de las calles por fuera de los bulevares. Se está dando el bacheo, pero necesitamos que la infraestructura vial llegue a toda la ciudad, sobre todo en el norte”, señaló.
El Hospital Cullen reportó 40 siniestros viales en un mes y medio, en su mayoría protagonizados por motos.
Mudallel insistió en que no se puede naturalizar la ocurrencia de accidentes en los mismos puntos. “No podemos acostumbrarnos a que en Bernardo de Irigoyen y Gorriti haya accidentes y que eso suceda como si nada. Para eso el municipio tiene que tomar acciones”, enfatizó.
Finalmente, la concejala señaló que los datos actuales no surgen de fuentes oficiales: “La información que manejamos proviene de los medios y del Hospital Cullen. No creemos que deba funcionar de esa manera. Como legisladores necesitamos acceder a información precisa, por eso la solicitamos al municipio y esperamos que cumpla con su deber”.
El planteo de Mudallel busca no solo obtener datos concretos, sino también impulsar políticas efectivas de prevención que prioricen la seguridad vial y la vida de los santafesinos.
