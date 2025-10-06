Santa Fe ciudad

Entre la necesidad y el desorden: el debate por el estacionamiento en torno al hospital Cullen

El municipio autorizó el estacionamiento a mano izquierda en varias calles para aliviar la demanda del hospital, pero el cambio divide opiniones. Mientras el Ejecutivo habla de una prueba con control técnico, los vecinos temen que el tránsito se vuelva aún más caótico.