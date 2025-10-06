Entre la necesidad y el desorden: el debate por el estacionamiento en torno al hospital Cullen
El municipio autorizó el estacionamiento a mano izquierda en varias calles para aliviar la demanda del hospital, pero el cambio divide opiniones. Mientras el Ejecutivo habla de una prueba con control técnico, los vecinos temen que el tránsito se vuelva aún más caótico.
Un corralito de Assa en San Lorenzo, entre Corrientes y J. de Garay, complica la zona. Foto: G. Di Salvatore.
Si bien la disposición responde a un pedido del personal del efector de salud —que desde hace tiempo manifestaba la dificultad para encontrar lugar donde dejar sus vehículos—, residentes y transeúntes advierten que la medida podría agravar los problemas de tránsito y seguridad vial en un sector ya congestionado.
La nueva disposición llegó junto a un paquete de medidas aprobadas en mayo por el Concejo, entre ellas algunas propuestas por el Ejecutivo municipal, que pretenden aportar avances tecnológicos para mejorar la movilidad urbana: la actualización del SEOM y los semáforos inteligentes.
La zona en cuestión. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Tras un estudio técnico, el cuerpo legislativo autorizó el estacionamiento a mano izquierda en calle San Lorenzo, entre Monseñor Zazpe y Juan de Garay, y entre Mendoza y Primera Junta; en Saavedra, entre Tucumán y Mendoza; en Lisandro de la Torre, entre Urquiza y Saavedra; y en Juan de Garay, entre avenida Freyre y Saavedra.
Según se argumentó, el cambio busca dar una respuesta concreta a los reclamos del personal sanitario, que diariamente enfrenta la falta de espacios para estacionar en las inmediaciones del hospital.
¿Complicaciones o soluciones?
Sin embargo, algunos vecinos del barrio sostienen que la medida podría traer más complicaciones que soluciones. “A determinadas horas el tránsito es un caos; ahora, con autos a ambos lados, se va a volver intransitable”, expresó Claudia, una vecina de calle Saavedra.
Otros plantean que el estacionamiento a ambos lados reducirá la visibilidad en las esquinas y aumentará el riesgo de accidentes, sobre todo en los horarios de ingreso y salida de ambulancias.
“Cuando era director del Cullen se hizo junto al municipio un estudio de movilidad para permitir el estacionamiento a mano izquierda”, sostuvo el intendente Juan Pablo Poletti ante la consulta de El Litoral. “Ahora se habilitó en sectores donde, según dicho estudio, el flujo de vehículos es menor”.
La cartelería que habilita el estacionamiento. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Desde el municipio señalan que se trata de una prueba sujeta a evaluación y que se reforzó la señalización para garantizar la circulación segura. No obstante, entre los vecinos predomina la incertidumbre: temen que la medida, pensada como un alivio para los trabajadores del Cullen, termine afectando la convivencia y el tránsito en uno de los sectores más sensibles de la ciudad.
Las urgencias
“¿Qué pasa si, al tener menos espacio, se complica la llegada de una ambulancia con un paciente en urgencia al Cullen?”, se preguntó Mario, otro vecino de la zona.
“El hecho de que disminuya el flujo nos hace circular más despacio de lo habitual, en una zona donde funciona un hospital público, una escuela (Normal) y donde circula gran cantidad de gente, a la que se busca proteger —argumentó Poletti—. Así que, si hay que circular más despacio porque hay muchos autos, debemos hacerlo”.
Luego, el intendente hizo la siguiente ecuación: “Si un hospital con 300 camas —el Cullen— está lleno, a razón de dos familiares por paciente, circulan en un día por la zona unas 600 personas, y debemos darles lugar para que estacionen, más allá de que pusimos bicis públicas gratuitas y los circuitos de colectivos pasan por allí”.
¿Y los corralitos?
Durante una recorrida realizada este lunes por la mañana en la zona, El Litoral se encontró con un corralito de Aguas Santafesinas en medio de la calle San Lorenzo, entre Corrientes y Juan de Garay. Sumado a los autos estacionados a ambos lados, la posibilidad de circulación se veía muy reducida.
Otro inconveniente detectado es la gran cantidad de automovilistas que estacionan indebidamente sobre la margen izquierda en calles donde no fue habilitado. La Municipalidad colocó carteles indicadores en las calles donde está permitido y donde no lo está. Sin embargo, pese a la regulación y las señales, el estacionamiento parece ser un tanto anárquico.
Estacionamientos en la izquierda en la zona del Cullen. Foto: Guillermo Di Salvatore.
“Debemos ser muy responsables cuando pensamos dónde habilitamos el estacionamiento a mano izquierda”, sostuvo días atrás Julieta González, directora de Movilidad de la Municipalidad de Santa Fe. Estas declaraciones fueron vertidas en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, celebrada entre el 16 y el 22 de septiembre pasado.
“La realidad es que la gente se molesta porque no hay lugar para estacionar, pero esto no debe ser una decisión aislada, sino parte de un sistema de movilidad integrado que tiene la ciudad”, agregó.
“Siempre se puede estudiar la posibilidad de agregar calles donde se pueda estacionar a mano izquierda. Nosotros contamos con una ordenanza que nos da un margen con ciertos parámetros técnicos para habilitarlo, ya que no se puede permitir en cualquier calle, porque muchas no cuentan con el ancho suficiente", señaló González.
"Hoy, para habilitarlo, se necesita un mínimo de ocho metros de ancho, porque si no, no se puede sacar un auto de la cochera”, añadió la funcionaria del gobierno local.
La funcionaria analizó otro factor: “Hoy el estacionamiento medido (SEOM) llega hasta calle Francia —el límite oeste—, entonces mucha gente busca estacionar por fuera del mismo y encuentra lugar en estos sectores, como el entorno del Cullen”.
¿Más estacionamiento a la izquierda?
En este contexto, el Concejo debate por estos días otra iniciativa propuesta por los concejales oficialistas Silvina Cian y Carlos Pereira, a través de la cual se pretende que el Ejecutivo habilite el estacionamiento en ambas manos en más de 250 cuadras del macrocentro de la ciudad.
La propuesta se basa en la Ordenanza 13.048, que faculta al municipio a autorizar estacionamiento sobre el margen izquierdo en calles que cumplan con ciertas condiciones: no ser parte de la red vial primaria, tener al menos 9 metros de ancho y no estar incluidas en recorridos de transporte público.
