La normativa fija la edad mínima en 16 años

Una ciudad del sur santafesino regula el uso de monopatines eléctricos

La ordenanza, aprobada este lunes por el Concejo Deliberante de San Lorenzo, fue impulsada por la bancada oficialista y establece un marco normativo para los dispositivos de movilidad personal. La medida establece requisitos de seguridad como el uso de casco, luces y frenos.