Este lunes proponen dejar el auto en casa y moverse de otra manera por Santa Fe

La celebración se repite todos los años. Invita a reflexionar sobre el impacto del vehículo particular en la ciudad. Y busca promover la movilidad sostenible. “Lo que nosotros pretendemos este año es destacar la movilidad desde el punto de vista de las personas”, enfatizó Julieta González, directora de movilidad de la Municipalidad de Santa Fe.
Santa Fe se sumó a la Semana de la Movilidad Sustentable, una iniciativa internacional impulsada por la Comisión Europea que busca fomentar hábitos de desplazamiento más sostenibles, seguros y accesibles. La propuesta, que se desarrolla todos los años entre el 16 y el 22 de septiembre, culmina este lunes con el Día Mundial Sin Automóvil, una jornada que invita a reflexionar sobre el impacto del vehículo particular en la ciudad y a experimentar otros modos de movilidad.
El lema de la edición 2025 es “Movilidad para todas las personas” y resalta la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad sin exclusiones. El objetivo es que todas las personas —sin importar edad, género, condición socioeconómica o capacidad física— puedan desplazarse de manera accesible, diversa, asequible, segura y sostenible.
En este marco, la Municipalidad impulsa el programa “Santa Fe a Escala Humana” que busca poner a las personas en el centro de la planificación urbana. Entre sus objetivos figuran priorizar a peatones, ciclistas y transporte público; crear espacios accesibles e inclusivos; fomentar la vida comunitaria en calles y plazas; y reducir la dependencia del automóvil.
Las intervenciones incluyen ordenamiento del tránsito en cruces conflictivos, obras integrales en distintos barrios, incorporación de mandapeatones en avenidas como Almirante Brown y Peñaloza, ensanche de ochavas y mejoras en entornos escolares.
“Lo que nosotros buscamos este año es destacar la movilidad desde el punto de vista de las personas”, enfatizó Julieta González, directora de movilidad de la Municipalidad de Santa Fe. “Está relacionado a intervenciones enfocadas en el peatón y no en el automóvil”.
Movilidad sostenible
En ese sentido, la funcionaria destacó el sistema Las Bicis, con más de 56.000 usuarios que realizan entre 1000 y 1500 viajes por día, y con unos 550.000 viajes realizados. “En ese marco estamos realizando una compra importante de repuestos para su mantenimiento, porque con el paso del tiempo sufren un natural desgaste”.
“El sistema Las Bicis se va a ampliar”, destacó González. En la actualidad cuenta con 230 bicicletas, a las que este viernes se sumaron otras 6, gracias a un convenio firmado con una empresa padrina. “De ese total hay en la calle unas 180 bicicletas, mientras que el resto está en el taller en mantenimiento”.
La Municipalidad tiene previsto aumentar el número de bicicletas fuertemente antes de los juegos Odesur 2026. También ampliará la red de ciclovías con 6,5 kilómetros más y los bicipuntos en la zona del Parque del Sur, el CARD, y en el norte de la ciudad, para llegar hasta lo que será la Villa Olímpica, en el barrio Nueva Esmeralda Este.
Antes de ello serán habilitados otros 6 kilómetros nuevos de bicisendas en las renovadas avenidas JJ Paso, Aristóbulo del Valle, Tacca y Puente Santa Fe–Santo Tomé.
El Día Mundial sin Auto es una jornada impulsada en distintas ciudades del mundo para concientizar sobre el impacto ambiental y social del uso excesivo del automóvil. La iniciativa busca promover formas de movilidad más sostenibles —como caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público— con el objetivo de reducir la contaminación, el ruido urbano y el congestionamiento vehicular. Además, la fecha invita a reflexionar sobre cómo las elecciones cotidianas de traslado influyen en la salud, la calidad de vida y el diseño de ciudades más amigables y accesibles para todos.
Manda el peatón
Durante la entrevista, González también destacó la construcción de los manda-peatón sobre la Costanera y anticipó que piensan replicarlos en las avenidas renovadas y en otros lugares de la ciudad. “No es sólo un reductor de velocidad, sino que fueron pensados a escala peatonal. Solucionamos el problema de la velocidad de los autos y las picadas, pero además son cruces anchos y seguros para las personas. Es decir que este sistema viene a romper con el paradigma del mero reductor de velocidad”.
“Esto es una Santa Fe a escala humana: incluir a todas las obras públicas que se ejecuten en la ciudad estas obras pensadas en las personas, los ciclistas y peatones”, dijo González. “Ese es el concepto”.
-Para que el vecino elija viajar en colectivos en vez de hacerlo en su auto es necesario un servicio público eficiente, ¿cuál es su análisis del estado de situación actual?
-El colectivo es el principal medio de movilidad de la ciudad y no voy a descubrir nada nuevo al ver el estado de crisis que atraviesa hoy en todo el país, a lo que se sumó en los últimos años un nuevo actor social, con el hábito de los vecinos de moverse mediante las app de viajes. El desafío es mejorar el servicio de transporte por colectivos. Sabemos que no es el mejor pero trabajamos fuertemente en eso, a través de la incorporación de unidades nuevas y mejoras en la frecuencia. Es mucha la plata que dejó de llegar desde la Nación y se está haciendo un esfuerzo muy grande de Provincia y Municipio para sostener el sistema.
Más adelante, González anticipó que “habrá cambios profundos en la movilidad urbana con la incorporación de nueva tecnología, cuando comience a implementarse el nuevo SEOM y con la incorporación de los semáforos inteligentes”.
-El Concejo debate hoy ampliar el estacionamiento del lado izquierdo en las calles del macrocentro, ¿cuál es su opinión al respecto?
-Es una discusión más compleja que habilitar el estacionamiento del lado izquierdo. Permitir más estacionamiento es hoy meter más autos en el macrocentro. Entendemos que la gente necesita más lugar para estacionar. Pero también es una realidad que el macrocentro está hoy saturado de autos. Esto complejiza el tránsito y la movilidad de los peatones, que tienen poco espacio público. Debemos ser responsables a la hora de habilitar nuevos estacionamientos. Hay que estudiar bien el tema, porque además no todas las calles tienen el mismo ancho, y el mínimo son 8 metros, porque sino con autos estacionados en ambos lados no podés sacar un auto de la cochera.
González anticipó que pretenden ensanchar las ochavas de las zonas a donde hay balcones gastronómicos en bares y restaurantes “para darle más seguridad a los peatones, con una mejor visual, y que los autos giren más lentos, que reduzcan la velocidad”. También controlan “que no haya mesas, sillas ni carteles publicitarios que impidan la movilidad. Esto lo vemos mayoritariamente en barrio Candioti”.
Y en las escuelas e instituciones “también se está trabajando en la demarcación de las sendas peatonales y los cruces seguros para los peatones”, mencionó la funcionaria de Movilidad.
-La semana pasada hubo quejas de vecinos de barrio Altos del Valle por cárcavas sobre el denominado “zanjón de la muerte” sobre Aristóbulo del Valle al norte y falta de veredas, ¿qué piensan hacer al respecto?
-En toda esa zona de la ciudad no existe infraestructura urbana, no hay cordón, vereda y los cruces peatonales demandan mantenimiento. En breve está pensado intervenir fuertemente en esa zona para mejorar las condiciones.
-Por último, los vecinos de barrio Candioti Sur se quejan porque dicen que el tiempo del semáforo del cruce de calle Candioti al Puerto no da tiempo para atravesar avenida Alem. ¿Cómo lo piensan resolver?
-Eso es verdad. Nos reunimos con los vecinos y les explicamos que no se puede modificar hoy todo el sistema de semaforización de Alem, que es muy complejo. Pero dicho problema se va a solucionar pronto con los nuevos semáforos inteligentes que se licitaron junto al SEOM. La nueva tecnología tendrá la información en tiempo real de lo que sucede con el tránsito y si hay un semáforo que está en verde un minuto sin que cruce un auto, habilitará el cruce de peatones. Los semáforos tendrán la capacidad de interpretar lo que sucede en cada momento del día para ser más eficientes.
