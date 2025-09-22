Día Mundial Sin Auto

Este lunes proponen dejar el auto en casa y moverse de otra manera por Santa Fe

La celebración se repite todos los años. Invita a reflexionar sobre el impacto del vehículo particular en la ciudad. Y busca promover la movilidad sostenible. “Lo que nosotros pretendemos este año es destacar la movilidad desde el punto de vista de las personas”, enfatizó Julieta González, directora de movilidad de la Municipalidad de Santa Fe.