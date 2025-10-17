#HOY:

Choque frontal en Ruta 18 en La Pampa: deja dos muertos y dos heridos

Un auto y una camioneta colisionaron de frente cerca de Macachín; los fallecidos eran de Doblas y los heridos viajaban desde Carlos Casares. Las causas están bajo investigación.

Colisionaron frontalmente un Ford Fiesta y una Toyota Hilux
 11:11
Por: 

La tarde del jueves terminó con una nueva tragedia vial en La Pampa: sobre la Ruta Provincial 18, a unos 7 kilómetros de Macachín, un choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó dos personas muertas y dos heridas.

Las víctimas fatales eran oriundas de Doblas y los lesionados procedían de Carlos Casares. Las pericias intentan determinar las causas del siniestro, con especial atención al sol bajo del atardecer y a una posible maniobra de sobrepaso.

Detalles del siniestro

El accidente se produjo cerca de las 19 horas, en la zona del establecimiento rural denominado “El Capricho”, sobre la Ruta 18, en el tramo que conduce hacia Doblas.

En ese lugar colisionaron frontalmente un Ford Fiesta, que circulaba hacia Doblas, y una Toyota Hilux, que transitaba en sentido contrario.

En el auto iban Roberto Collado y Gabriel Benítez, ambos domiciliados en Doblas; fallecieron en el lugar del impacto.

Los heridos, en la camioneta, eran dos personas oriundas de Carlos Casares. Uno de ellos quedó atrapado entre los restos del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos voluntarios de Macachín para liberarlo.

Ambos lesionados fueron trasladados en ambulancia al Hospital Padre Buodo, en General Acha, donde permanecen internados en estado reservado.

En el sitio trabajaron efectivos de las comisarías de Macachín y Doblas, agentes de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y la fiscal María Cecilia Martiní, a cargo de la causa.

Los peritos comenzaron a recolectar elementos para determinar la mecánica exacta del choque.

Según fuentes policiales consultadas, el tramo en que se dio el siniestro se ve afectado por el sol bajo al atardecer, que genera deslumbramientos para quienes viajan hacia Doblas.

En esa línea, una de las hipótesis preliminares señala que el conductor del Ford Fiesta habría ejecutado una maniobra de sobrepaso, y cuando se encontró frente a la camioneta, ambos intentaron esquivarse para evitar el impacto.

No obstante, esa versión no está confirmada hasta que se completen las pericias.

Este hecho elevó a 43 la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales en rutas pampeanas en lo que va del año.

Rreflexiones sobre seguridad vial

Los accidentes graves en rutas provinciales de La Pampa no son aislados. En septiembre pasado, en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18, también se registró un choque que dejó una víctima fatal y varios heridos.

En ese caso, la víctima fue identificada como Carolina Gómez, de aproximadamente 50 años, que viajaba como acompañante en un Fiat Cronos.

En ese siniestro también fueron trasladadas personas a centros médicos, y la fiscalía dispuso medidas para esclarecer el incidente.

La recurrencia de hechos viales con muerte o heridas graves en rutas pampeanas pone foco en varios factores críticos: la visibilidad afectada por la posición del sol en el crepúsculo, maniobras riesgosas como sobrepasos en tramos con poco margen, y la necesidad de que las investigaciones arrojen datos cuantificables para definir políticas preventivas.

